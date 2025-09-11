تفاهم‌نامه همکاری مجموعه‌های قضایی و بنیاد شهید و امور ایثارگران چهارمحال و بختیاری منعقد شد.

امضای تفاهم‌نامه همکاری مجموعه‌های قضایی و بنیاد شهید و امور ایثارگران چهارمحال و بختیاری

امضای تفاهم‌نامه همکاری مجموعه‌های قضایی و بنیاد شهید و امور ایثارگران چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گفت: برای ارتقای خدمات حقوقی و قضایی به جامعه ایثارگران، تفاهم‌نامه‌ای میان مجموعه‌های قضایی استان و بنیاد شهید و امور ایثارگران به امضا رسید.

خسروی افزود: این تفاهم‌نامه با هدف خدمت‌رسانی مؤثر و قانونی به جامعه هدف بنیاد شهید از جمله ارائه مشاوره و معاضدت قضایی به ایثارگران، مساعدت در آزادی زندانیان دارای مشکلات مالی ، همکاری در تسریع روند قانونی پرونده‌های مرتبط ، برگزاری دوره‌های آموزشی پیشگیرانه با رویکرد حقوقی و قضایی تنظیم شده است.