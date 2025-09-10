مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم از ابلاغ مجوز تأسیس دو نمایندگی این اداره‌کل در شهرستان‌های کهک و جعفرآباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گفت: مجوز تأسیس دو نمایندگی این اداره‌کل در شهرستان‌های کهک و جعفرآباد ابلاغ شده است.

بهزاد احمدی فارسانی با بیان این که این اقدام در راستای توسعه و تقویت زیرساخت‌های حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سطح استان انجام شده است افزود: با توجه به سفر اخیر وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به استان و تأکید آقای صالحی امیری بر لزوم تمرکز بر شهرستان‌ها و پیگیری‌های مداوم استاندار قم، مجوز‌های لازم صادر و ابلاغ شد.

وی تأسیس این نمایندگی‌ها را گامی مهم در تسهیل خدمات، نظارت و پشتیبانی از ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری مناطق مختلف استان دانست و ابراز امیدواری کرد که با این اقدام، شاهد ارتقای سطح خدمات‌رسانی به فعالان و علاقه‌مندان حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در شهرستان‌های کهک و جعفرآباد باشیم.

گفتنی است با مصوبه هیأت دولت در ۱۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۰، تشکیل شهرستان‌های جدید کهک و جعفرآباد در استان قم تصویب شد.