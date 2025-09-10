پخش زنده
جشنواره ملی پسته از سه شنبه هفته اینده ۲۵ شهریور در رفسنجان اغاز میشود، امروز هم در مراسمی از پوستر این جشنواره ملی رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،جشنواره ملی پسته از ۲۵ تا ۲۸ شهریورماه در رفسنجان برگزار میشود و با هدف معرفی ظرفیتهای شهرستان و تاکید بر جایگاه جهانی پسته این منطقه طراحی شده است.
این نشست با برنامههای فرهنگی و ورزشی در موزه ریاست جمهوری، مراسم افتتاحیه با حضور رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، اجرای موسیقی و برنامههای بومی محلی، برگزاری میزگرد علمی در دو پنل با موضوع مدیریت باغی، شعر طنز پسته، مسابقه شیرینی و غذا با محوریت غذاهای سنتی رفسنجان و نیز مسابقات بومی محلی، نشست فرصتهای سرمایهگذاری ویژه رفسنجانیهای مقیم خارج از کشور در چهار پنل و همچنین حضور تجار پاکستانی در رفسنجان همراه خواهد بود.