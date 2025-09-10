به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،جشنواره ملی پسته از ۲۵ تا ۲۸ شهریورماه در رفسنجان برگزار می‌شود و با هدف معرفی ظرفیت‌های شهرستان و تاکید بر جایگاه جهانی پسته این منطقه طراحی شده است.

این نشست با برنامه‌های فرهنگی و ورزشی در موزه ریاست جمهوری، مراسم افتتاحیه با حضور رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، اجرای موسیقی و برنامه‌های بومی محلی، برگزاری میزگرد علمی در دو پنل با موضوع مدیریت باغی، شعر طنز پسته، مسابقه شیرینی و غذا با محوریت غذاهای سنتی رفسنجان و نیز مسابقات بومی محلی، نشست فرصت‌های سرمایه‌گذاری ویژه رفسنجانی‌های مقیم خارج از کشور در چهار پنل و همچنین حضور تجار پاکستانی در رفسنجان همراه خواهد بود.