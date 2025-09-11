برگزاری رویداد امت احمد در آذربایجان شرقی
دبیر اجرایی رویداد امت احمد در آذربایجان شرقی ایجاد نشاط اجتماعی در کنار ترویج سیره نبوی را مهمترین رویکرد برنامههای اجرا شده در قالب این رویداد عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،حبیب طاهری در حاشیه برگزاری جشن مردمی گرامیداشت ولادت نبی مکرم اسلام در تبریز گفت: همزمان با هفته وحدت سلسله جشنهای امت احمد با هدف زمینه سازی امت اسلامی، توجه به سیره نبی مکرم اسلام به ویژه در حوزه مقاومت و نیز توجه به مساله فلسطین در استان آذربایجان شرقی اجرا میشود.
وی ادامه داد: در تبریز شب شعر شمیم وحدت و نیز تجمع بزرگ امت احمد در محوطه باز مسجد کبود با حضور هزاران عاشق نبی مکرم اسلام و امام صادق علیه السلام و همچنین دیدار با اهل سنت منطقه میانه و برنامههای متعدد قرآنی و فرهنگی از جمله این برنامههاست.
دبیر اجرایی رویداد امت احمد در استان ایجاد نشاط اجتماعی در کنار ترویج سیره نبوی را مهمترین رویکرد برنامههای هفته وحدت عنوان و اظهار کرد: مراسم نورافشانی و جشن خانوادگی که پنجشنبه ۲۰ مرداد در مصلای تبریز و با حضور اقشار مختلف مردم برگزار میشود پایان بخش برنامههای رویداد امت احمد در آذربایجان شرقی خواهد بود.