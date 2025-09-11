به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حبیب طاهری در حاشیه برگزاری جشن مردمی گرامیداشت ولادت نبی مکرم اسلام در تبریز گفت: همزمان با هفته وحدت سلسله جشن‌های امت احمد با هدف زمینه سازی امت اسلامی، توجه به سیره نبی مکرم اسلام به ویژه در حوزه مقاومت و نیز توجه به مساله فلسطین در استان آذربایجان شرقی اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: در تبریز شب شعر شمیم وحدت و نیز تجمع بزرگ امت احمد در محوطه باز مسجد کبود با حضور هزاران عاشق نبی مکرم اسلام و امام صادق علیه السلام و همچنین دیدار با اهل سنت منطقه میانه و برنامه‌های متعدد قرآنی و فرهنگی از جمله این برنامه‌هاست.

دبیر اجرایی رویداد امت احمد در استان ایجاد نشاط اجتماعی در کنار ترویج سیره نبوی را مهمترین رویکرد برنامه‌های هفته وحدت عنوان و اظهار کرد: مراسم نورافشانی و جشن خانوادگی که پنجشنبه ۲۰ مرداد در مصلای تبریز و با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود پایان بخش برنامه‌های رویداد امت احمد در آذربایجان شرقی خواهد بود.