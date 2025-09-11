بازدید استاندار از مرکز دیسپاچینگ برق آذربایجان شرقی
استاندار آذربایجان شرقی از مرکز دیسپاچینگ برق استان و کمربندی ایلخچی بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،بهرام سرمست در بازدید سرزده از دیسپاچینگ برق آذربایجان شرقی گفت:خواسته مردم این است که قطعیهای برق طبق برنامه انجام گیرد و خارج از برنامه اعلامی نباشد.
وی با اشاره به اینکه نباید قطعیهای اضافه بر سازمان انجام گیرد گفت:مردم از قطعیهای برق گلایه مندند.
سرمست گفت:حداکثر تلاش باید انجام پذیرد تا قطعیهای غیر پیش بینی اعمال نشود.
وی گفت:این موضوع مهم است که در مقایسه با استانهای مشابه قطعی بیشتری انجام نگیرد.
گفتنی است در بازدید استاندار آذربایجان شرقی از کمربندی ایلخچی نیز اعلام شد این طرح راهسازی راهبردی تا یک ماه و نیم آینده به بهره برداری می رسد و هم اکنون ۷ کیلومتر از مجموع ۱۰ کیلومتر کمربندی آسفالت ریزی شده است.