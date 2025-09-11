به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در سالروز میلاد باسعادت پیامبر اعظم اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) مراسم‌های جشن و سرور با حضور دلدادگان اهل بیت (ع) در شهر‌های مختلف استان برگزار شد.

در شهر اهواز و با حضور گسترده محبان اهل بیت (ع) جشن بزرگ امت احمد در خیابان سلمان فارسی برگزار شد.

در این مراسم برنامه‌های مختلفی از جمله نورافشانی، اجرای گروه‌های سرود، پخش شیرینی، مسابقات فرهنگی و هنری و سخنرانی اجرا شد.