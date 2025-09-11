پخش زنده
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: به دلایل مسائل سیاسی نظریه تکفیر در جهان اسلام به حاشیه رانده شده است و این نظریه دیگر طرفدار ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع بررسی "سی و نهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی " برگزار شد.
در این برنامه حجت الاسلام حمید شهریاری، دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی مهمترین تفاوتها و ویژگی های سی و نهمین دوره کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی را با دورههای قبل تشریح کرد.
مهمترین محورهای این گفتوگو به شرح زیر است.
دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: پیش بینیهای اولیه این بود که احتمال داشت مهمانان بخاطر شرایط نه جنگ و نه صلح، نیایند یا استقبال نکنند. دعوت ما مثل پارسال بوده ولی اجابتی که شد بیش از سال گذشته بود و این جای شکر و تعجب داشت که چگونه ملت ایران برای جنگ و جانفشانی و فداکاری آمادهاند. در سطح جهان اسلام این موج اثر گذاشته و موجب شده جهان اسلام هم حس مسئولیت بگیرد. بخصوص علماء که خودشان را در سطحی تعریف میکنند که عامل اولیه به آیات الهی و دستورات نبوی هستند. به نظر من این تمایز جدی این کنفرانس با کنفرانس سال گذشته بوده است.
حجت الاسلام شهریاری افزود: اتفاقاتی در دنیا افتاده که موجب شده نظریه مقابل تقریب که تکفیر در جهان اسلام بوده، به حاشیه رانده شده است. یعنی نظریه دیگر طرفداران خیلی برجسته و قابل بروز و ظهوری ندارد. گرچه همچنان به صورت آتش زیر خاکستر است، اما کسی فرصت اینکه این را به صورت الگو در جهان ارائه کند ندارد، این دقیقاً به علت این برگزاری این کنفرانسها بوده است.
او گفت: الحمدالله امروز شاهد این هستیم که گفتمان تقریب و گفتمان اتحاد مذاهب اسلامی بر گفتمان تکفیر و تفرقه غلبه پیدا کرده، این نیست مگر اینکه این گفتمان سازی بیش از ۴۰ سال است که در نظام جمهوری اسلامی دنبال میشود. این به معنای صدور این گفتمان به خارج از کشور است با توجه به الگویی که توانستهایم بر اثر برگزاری این کنفرانسها در داخل کشور از خودمان بروز دهیم.
دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی افزود: امسال، چون مصادف بود با هزار و پانصدمین سالگرد میلاد باسعادت نبی اکرم (ص) موضوع اصلی کنفرانس را با عنوان پیامبر رحمت و امت واحده اسلامی قرار دادیم. ۹ موضوع کلیدی و اساسی پیرامون مسائل مهم جهان اسلام از مقاومت گرفته تا مسئله جنگ و صلح و اینکه پیامبر رحمت چه نقشی در تأسیس و تشکیل و تداوم این امت میتواند داشته باشد. اینها مسائلی بود که در کنفرانس دنبال کردیم.
حجت الاسلام شهریاری گفت: یکی از رئوس راهبردها تداوم گفتمان سازی است. چون دشمنان دائماً طرحهای جدیدی برای تفرقه در جهان اسلام عرضه میکنند و به دنبال ایجاد تفرقه هستند. یعنی افراد جاهل یا مزدورانی پیدا میکنند که اینها نوعی توهین به مقدسات مذاهب یا یک نوع ادبیاتی در اشعارشان بیان میکنند که موجب تفرقه میشود و از ناحیه دشمنان هم حمایت میشوند و مردم عادی هم زمانی حرکتهای فرعی از آنها سر میزند. این اتفاقاتی که در جهان اسلام می افتد و گاهی اوقات هم نادر است.
دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی افزود: ما اول باید نظریه پردازی کنیم و اگر بخواهیم فراملت دولت داشته باشیم، اسمش چیست و چه مختصاتی دارد. ما سی تا چهل عنوان فرعی در ذیل این اتحادیه اسلامی مندرج کردیم که در چهار لایه که لایه اول امت اسلامی را تشکیل میدهد و لایه پنجم اتحادیه کشورهای اسلامی که این نظریه پردازی شد و این متنی شد که قابلیت طرح دارد.
حجت الاسلام شهریاری گفت: اتفاقی که در قطر افتاده و احتمالا این اتفاقات ادامه خواهد داشت. قابل پیش بینی است که ادامه پیدا میکند. چون دشمن همه جا را رصد و دنبال میکند و رها نکرده است و این رویدادها شناخت جدیدی برای جهان اسلامی ایجاد میکند.
دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی افزود: فضا طوری شده است که این احتمال وجود دارد که یک روزی اسرائیل هم گریبان آنها را بگیرد و اجماع جهانی اتفاق افتاد که اگر ایران و لبنان نباشد، ممکن است اسرائیل بزرگ بیاید، مصر، سعودی، سوریه، ترکیه و عراق و این فهم عمیقی است که در بین دولتمردان اتفاق افتاده است. گرچه ما صدمات زیادی خوردیم و برکتی است که باید قدرش را بدانیم و از آن خوب استفاده کنیم.