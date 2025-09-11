«بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به قطر و «کشور‌هایی که میزبان رهبران جنبش حماس» هستند، هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نتانیاهو در یک سخنرانی تصویری به زبان انگلیسی گفت: «به قطر و تمامی کشور‌هایی که تروریست‌ها را پناه می‌دهند، می‌گویم: یا آنها را اخراج کنید یا به عدالت بسپارید، وگرنه ما این کار را انجام خواهیم داد.»

سه‌شنبه، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که حمله‌ای هوایی به دفتر رهبری حماس در دوحه انجام داده است، اما تاکنون درباره نتایج آن گزارشی ارائه نکرده است.

قطر این حمله رژیم صهیونیستیی را محکوم و تأکید کرد که حق پاسخگویی به این تجاوز را برای خود محفوظ می‌داند.

همچنین، حماس اعلام کرد که هیئت مذاکره‌کننده این جنبش به رهبری خلیل الحیه، رئیس آن در غزه، از سوءقصد جان سالم به در برده است.

بسیاری از کشور‌های جهان از جمله متحدان نزدیک رژیم صهیونیستی این اقدام اسرائیل را محکوم کرده‌اند.

نتانیاهو تلاش کرد حمله به هیئت حماس در دوحه را توجیه کند و در سخنرانی خود مدعی شد: اسرائیل هیچ تفاوتی با آمریکا ندارد که پس از حملات ۱۱ سپتامبر تروریست‌ها را تعقیب کرد.»

پیش از این و در روز سه شنبه «محمد بن عبدالرحمن»، نخست وزیر و وزیر خارجه قطر، در یک کنفرانس مطبوعاتی، نتانیاهو را سرکش خواند که تروریسم دولتی انجام می‌دهد.