رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که مخالفان سیاست‌های نتانیاهو در اعتراض به ادامه جنگ غزه و تبادل نکردن اسرا با جنبش حماس، به استودیو شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی یورش بردند.

حمله فعالان ضد جنگ به استودیو شبکه ۱۴ رژیم صهیونی

حمله فعالان ضد جنگ به استودیو شبکه ۱۴ رژیم صهیونی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، روزنامه معاریو در این باره نوشت که معترضان خشمگین با ورود به استودیو شبکه ۱۴ اسرائیل، ضمن درخواست برای پایان یافتن جنگ غزه، خواهان انجام توافق آتش بس و تبادل اسرا با جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) شدند.

این نخستین باری نیست که استودیو پخش زنده شبکه های اسرائیلی هدف حمله معترضان و فعالان ضد جنگ قرار می گیرد، یک ماه پیش نیز استودیو شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی هدف حمله معترضان قرار گرفت.

در آن زمان اعلام شد که گروهی از صهیونیست‌های معترض حین پخش زنده یکی از برنامه‌های پرطرفدار کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی به استودیوهای این شبکه یورش برده و خواستار توقف فوری جنگ در غزه شدند.

رسانه های اسرائیلی ۱۹ مردادماه سال جاری اعلام کردند که گروهی از جوانان و نوجوانان صهیونیست به طور ناگهانی بر روی صحنه یکی از پربیننده‌ترین برنامه‌های سرگرمی این رژیم به نام «برادر بزرگ» (Big Brother) یورش بردند تا اعتراض خود را به ادامه جنگ در غزه اعلام کنند.

بنا بر اعلام این رسانه‌ها، آنها لباس‌های ویژه‌ای پوشیده بودند که بر روی آن «باید از غزه خارج شویم»، نوشته شده بود.