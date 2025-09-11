به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در کنفرانس مطبوعاتی در تونس گفت: حملات و تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در غزه کرانه باختری و همینطور در لبنان، سوریه، یمن، ایران و اخیراً در قطر مورد بحث و بررسی ما قرار گرفت و اینکه تهدید رژیم صهیونیستی بزرگترین تهدید علیه صلح و امنیت منطقه هست و مقابله با آن احتیاج به یک تصمیم دسته جمعی در منطقه دارد.

وی ادامه داد: ما از موضع قاطع و بسیار محکم تونس در محکومیت تجاوز ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به جمهوری اسلامی ایران تشکر می کنیم. موضع تونس در محکومیت این تجاوز و در اعلام حمایت و همبستگی با مردم ایران بسیار موضع روشن و قاطعی بود.

عراقچی در خصوص دستاوردهای سفر خود به تونس خاطرنشان کرد: سفر سال گذشته جناب آقای رئیس جمهور به ایران برای شرکت در مراسم تشییع جنازه شهید رئیسی و دیدار ایشان با مقام معظم رهبری در ایران یک نقطه عطفی در روابط دو کشور بود. ما امروز در خصوص راه های گسترش روابط دو کشور در حوزه های تجاری، پزشکی علمی و فرهنگی تصمیمات خوبی گرفتیم و قرار شد که به زودی کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در تهران برگزار شود.

وی ادامه داد: لازم است صعود تیم ملی تونس به جام جهانی را به همه مردم تونس تبریک ‌بگویم. برای تیم ملی تونس در بازی های جام جهانی آرزوی موفقیت دارم ولی امیدوارم تیم های ایران و تونس در جام جهانی فوتبال هم‌گروه نشوند.

عراقچی در بخشی از صحبت‌های خود به بیان جزئیات توافق ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نیز اقدامات تنش‌آمیز رژیم صهیونیستی در منطقه پرداخت و گفت: آژانس انرژی اتمی تنها مرجع بین المللی برای بررسی وضعیت هسته ای کشورهاست. اگر توافقی را با کشوری صورت می دهد حتما ملاحظات فنی مربوط به خود را مدنظر دارد لذا اعتراض از طرف کشورهایی که همیشه مدعی بودند که ایران باید با آژانس همکاری کند از طرف ما عجیب است.

وی ادامه داد: در جنگ دوازده روزه تاسیسات هسته ای ایران به شکل غیرقانونی اول توسط رژیم صهیونیستی و بعد امریکا مورد حمله قرار گرفت. طبیعی است که وقتی تاسیسات هسته ای مورد حمله قرار گیرد بازرسی های آژانس مثل سابق نمی تواند صورت بگیرد و نیاز به ترتیبات جدید است.

او تصریح کرد: آژانس پذیرفت که واقعیت میدانی عوض شده و نیاز به چارچوب جدید همکاری است. لذا با آژانس مذاکره کرده و دیروز توانستیم این چارچوب را نهایی کنیم. از این پس همکاری ایران و آژانس در این چارچوب خواهد بود و آژانس هم کاملا از این توافق رضایت دارد.

عراقچی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص لغو روادید میان ایران و تونس گفت: موضوع گردشگری بین تونس و ایران یکی از اولویت‌های دستور کار مذاکرات بود. اقدامی که در این خصوص صورت گرفته، لغو پانزده روزه روادید گردشگری است و اقدام بعدی برقراری پروازهای مستقیم بین دو کشور است. از این فرصت استفاده می‌کنم و از مردم تونس دعوت می کنم تا به ایران سفر کنند، تا با جاذبه های تاریخ چند هزارساله یک تمدن بزرگ فرهنگی آشنا شوند. تصمیمات خوبی را برای پیشرفت روابط گرفتیم. گسترش رفت و آمدهای سیاسی بین دو کشور، گسترش گردشگری از جمله تصمیمات بود. همچنین تصمیم گرفتیم کمیسیون مشترک اقتصادی دو‌ کشور که آخرین بار یازده سال پیش برگزار شد، مجدد برگزار شود.