وزیر خارجه قطر بااشاره به تجاوزات هوایی رژیم صهیونیستی به دوحه گفت: نتانیاهو منطقه را به سمت هرج‌ومرج می‌کشاند.

قطر: نتانیاهو، منطقه را به سمت هرج‌ومرج سوق می‌دهد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،«محمد بن عبدالرحمن» وزیر خارجه قطر گفت: نخست وزیر رژیم صهیونیستی با حملات ترور در دوحه، منطقه خاورمیانه را به سمت هرج‌ومرج سوق می‌دهد.

وی که با شبکه آمریکایی سی‌ان‌ان گفت‌و‌گو می‌کرد، افزود: افسران قطری که در حمله دیروز زخمی شده‌اند، در وضعیت بحرانی هستند.

وزیر امور خارجه قطر تصریح کرد: دوحه در حال ارزیابی مجدد همه چیز در مورد نقش میانجیگری خود و آینده حماس در قطر است.

محمد بن عبدالرحمن خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر با شرکای خود در منطقه در حال گفت‌و‌گو درباره پاسخ به حمله اسرائیل هستیم.

نخست وزیر قطر تاکید کرد که امروز کل منطقه خلیج فارس در خطر است.