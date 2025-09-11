

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نخست رویداد بزرگ بسکتبال سه نفره بانوان به میزبانی رامسر از ۱۸ الی ۱۹ شهریور ماه با حضور ۱۶ تیم به همراه ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جایزه نقدی برگزار شد.

تیم پروشات موفق شد در پایان این رقابت‌ها عنوان قهرمانی را کسب کند. همچنین on sport clubs، الیت و هایپر بهمن به ترتیب در جایگاه دوم تا چهارم ایستادند.

مرحله نخست رویداد بزرگ بسکتبال سه نفره (جام تیگارد) در بخش مردان ۲۰ و ۲۱ شهریور ماه به میزبانی رامسر برگزار خواهد شد.