پخش زنده
امروز: -
«آخر هفتههای بینظیر»، «نسخه سرد»، «آجرچین»، «متشکرم بچه ها»، «گروه فکهای تکاور»، «آدام مککی» و «بید مجنون»، از جمله فیلمهای است که امروز شبکههای سیما پخش میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی جدید «آخر هفتههای بینظیر» به کارگردانی «مارک روتموند»، ساعت ۲۳:۳۰، از شبکه یک پخش می شود.
این فیلم با بازی فلوریان دیوید فیتز، آیلین تزل، سیسیلیو آندرسن، یواخیم کرول، پترا ماری کامین؛ داستان واقعی پدری به نام میرکو و پسرش جیسون را روایت میکند که به اوتیسم مبتلاست. جیسون برای انتخاب تیم فوتبال محبوبش، با پدرش قراری میگذارد: اگر میرکو او را به دیدن بازیهای تیمهای مختلف ببرد، جیسون سعی میکند رفتارهایش در مدرسه را کنترل کند. این توافق آغاز سفری مشترک به استادیومهای سراسر آلمان میشود. جیسون با معیارهای خاص خودش از جمله اخلاق تیم، امکانات برای معلولان و دوری از نژادپرستی تلاش میکند، تیمی را انتخاب کند که با ارزشهایش سازگار باشد. در طول این سفر، رابطه پدر و پسر عمیقتر میشود و ...
فیلم سینمایی «به من میگن بلدوزر» به کارگردانی «میکله لوپو»، ساعت ۱۰:۰۰، از شبکه سه پخش میشود.
در این فیلم با بازی باد اسپنسر و راینهارد کولدهوف خواهیم دید: بولدوزر یک بازیکن اسبق فوتبال امریکایی بعد از بازنشستگی از میادین به دنبال شغلی جدید میگردد ولی از طرفی یک تیم فوتبال خواهان به خدمت گرفتن او برای مسابقات هستند و ...
فیلم سینمایی جدید «نسخه سرد» به کارگردانی «روکسین هلبرگ»، ساعت ۱۶:۰۰، از شبکه سه پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی بل پاولی، تریسی الیس راس، جیکوب ترمبل، نستا کوپر، اکاترینا بیکر، جیمز تاپر، دیوید استوارت و آلیسون وارد خواهیم دید: میا اسکات دانشجوی خبرنگاری است. یکی از استادان سخت گیرش به نام دایان هیگل مجری خبری شبکه TNA است. او از دانشجویانش یک گزارش خبری تکمیلی میخواهد. دایان هیگل ابتدا به دوست همکلاسی میا به نام کیم کانلی پیشنهاد کار در شبکه TNA را میدهد. میا که حسرت چنین موقعیت شغلی را دارد کاری میکند تا دوستش کایلی از کارش برکنار شود و خودش جای او را بگیرد. حتی میا مقاله یکی از همکلاسی هایش الکس نیمن را که باید به استاد هیگل میرساند را دور میاندازد و اهمیت نمیدهد. میا به دنبال موضوعی مناسب برای مقاله اش هست تا این که در یک پیاده روی شبانه به همراه پسری که تازه آشنا شده است قصد رفتن به خانه خودش را دارد که به علت پافشاری پسر برای آشنایی بیشتر با او درگیر میشود. در همان لحظه پسربچه ۱۲ سالهای از او حمایت میکند و مانع آزار دیدن میا میشود. میا برای تشکر از آن پسربچه او را تا خانه اشان بدرقه میکند و متوجه میشود نام پسربچه ایگور نواک است و مادرش شارلوت نواک نویسنده کتاب کودکان میباشد که در سال ۲۰۱۹ فوت شده است. میا با ایگور دوست میشود و موضوع گزارش خبری اش را از زندگی ایگور و علت فوت مادر ایگور قرار میدهد و با تهیه فیلم از ایگور و نقاشی هایش و حتی ورود مخفیانه به خانه ایگور و پدرش، از اسناد مربوط به مادر ایگور و نامهای که برای پسرش نوشته است متوجه میشود مادرش به خاطر مصرف تصادفی بیش از حد قرصهای آرام بخش فوت کرده است. میا با گفتن نریشن روی فیلمش هر آنچه دوست دارد عنوان میکند و ...
فیلم سینمایی «آجرچین» به کارگردانی «رنی هارلین»، ساعت ۲۴:۰۰، از شبکه سه پخش میشود.
در این فیلم با بازی آرون اکهارت، کلیفتون کالینز جونیور و نینا دوبرو خواهید دید: چند روزنامه نگار اروپایی کشته شدهاند و سرنخها نشان میدهد دو گروه از سیا به دلیل تسویه حساب شخصی به این کار دست زدهاند. مامور سابق سیا در حال کشتن خبرنگارها است تا به نوعی موجب درگیری اروپا و آمریکا شود. این مامور در یکی از ماموریت هایش باید یکی از سیاستمدارهای یونانی را بدون هیچ ردی ترور کند تا شرایط برای یک کودتای آمریکایی آماده شود. ولی این مامور ترجیح میدهد وارد چنین کاری نکند لذا سعی میکند پنهان شود، اما سیا دست از سر او برنمی دارد و خانواده او توسط سیا کشته میشوند. حالا بعد از سالها او از سر عصبانیت و جنون روزنامه نگارهای اروپایی را میکشد تا ...
فیلم سینمایی جدید «متشکرم بچه ها» به کارگردانی «ریکاردو میلانی»، ساعت ۲۰:۳۰، از شبکه چهار پخش می شود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی آنتونیو آلبانیز، آلسیا آمندولا و میشل آستوری آمده است: آنتونیو بازیگر تاتر، چند وقتی است بیکار است. او به توصیه دوستش برای آموزش تاتر به زندانیان، به زندان میرود. چهار نفر از زندانیها میپذیرند تا با آنتونیو تاتر کار کنند. آنان در قدم اول نمایشنامه در انتظار گودو ساموئل بکت را برای اجرا در نظر میگیرند. اجراهای ابتدایی آنها اگر چه با نقایصی همراه است، اما اجراهایی که با تمرین بیشتر در سالنی در خارج زندان انجام میشود باعث میشود این گروه به تور اجرا بروند. هر یک از زندانیان از این تور هدفی شخصی را دنبال میکنند. پس از تور در حالی که زندانیان خود را برای اجرا در حضور مسئولین زندان آماده میکنند، زندانیان اقدام به فرار میکنند و ...
پویانمایی سینمایی «گروه فکهای تکاور» به کارگردانی «راسموس اِی. سیورتسن»، ساعت ۱۳:۳۰، از شبکه تهران پخش میشود.
در این پویانمایی با بازی آنجلی بهیمانی، بیل فارمر و باب برگن خواهیم دید: کوین که یک فوک دریایی است و با بنجی دوستان صمیمی هستند و همیشه در ابهای آزاد با هم خوش میگذرانند، گیر یک کوسه قوی و سمج میافتند و فرار میکنند. ولی بنجی گیر میافتد و خورده میشود. کوین که پلاک گردن او را در دهان کوسه میبیند مطمئن میشود که بنجی کشته شده است و به کشتی برمی گردد. در آنجا با همه دوستانش و یک کاپیتان کشتی تصمیم میگیرند که کاری کنند که حساب کوسههای طماع را برسند و آنها را از آبهای آزاد بیرون کنند که ...
فیلم سینمایی «معاون» به کارگردانی «آدام مککی»، ساعت ۱۷:۰۰، از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم با بازی کریستین بیل، ایمی آدامز و استیو کارل؛ درباره دیک چنی مردی جوان است که دانشگاه را رها کرده و برای شرکت برق کار میکند تا اینکه همسر تحصیل کرده او با تهدید به طلاق او را وادار به عوض کردن شغل خود میکند. او به عنوان دستیار شخصی یکی از فرمانده هان وزارت دفاع آمریکا به نام دونالد رامسفلد شروع به کار میکند و رفته رفته در بین کشمکشهای سیاسی و بین المللی دهههای هفتاد و هشتاد آن دو به همکاری به هم ادامه داده و شبکهای از لابیهای سیاسی و اقتصادی را بنیان میگذارند. رفته رفته چنی خود تبدیل به یک چهره مطرح در بین سیاستمداران شده و با نامزدی جورج بوش برای ریاست جمهوری او به عنوان معاون او و معاون احتمالی رییس جمهور شروع به همکاری در کارزارهای انتخاباتی میکند. با برتری پر تردید بوش در دور اول او در کاخ سفید به عنوان معاون او شروع به کار میکند و با مهره چینی بی نقصش که از اشراف او بر چهرهای سیاسی نشآت میگیرد تیمی یک دست را در کاخ سفید گرد هم میآورد..
فیلم سینمایی «بید مجنون» به کارگردانی «مجید مجیدی»، ساعت ۱۹:۰۰، از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم سینمایی درباره مردی است که پس از سالها، طی عمل جراحی که در خارج از کشور انجام میگیرد، بینایی خود را باز مییابد؛ و در ادامه با مشکلاتی در زندگی مواجه میشود. نابینایی که از ۸ سالگی بینایی خود را از دست دادهاست امیدی مییابد برای دیدن دوباره رنگها و خطوط زندگی عادی. وی با خدای خویش عهد میبندد که در صورت توان مجدد برای بینایی در راه خداوند زندگی کند، اما ...
پرویز پرستویی، رویا تیموریان و لیلا اوتادی در فیلم سینمایی «بید مجنون» نقشآفرینی کردهاند.
«سریع و خشن ۱۰» به کارگردانی «لویی لتریر»، دیگر فیلمی است که ساعت ۲۱:۰۰، از شبکه نمایش پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم با بازی جیسون استاتهام، دواین جانسون و جوردانا بروستر آمده است: هرمان ریس رییس بزرگ مواد مخدر از پسرش دانته میخواهد که دومینیک تورتو را تا میتواند عذاب دهد، چون او باعث از بین رفتن سرمایه او شده است. دومینیک و دوستش به بانک هرمان ریس وارد شده و گاوصندوق غول آسای او را با خود میبرند و این باعث میشود که دانته و افرادش به دنبال دومینیک باشند. آنها بارها و بارها با هم درگیری پیدا میکنند و هر بار دومینیک موفق میشود که دانته را شکست دهد ولی ...
فیلم سینمایی جدید «راه افتخار» به کارگردانی «شلی نیرو»، ساعت ۲۳:۰۰، از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم با بازی استار اسلید، ویولا بووا، سرا لیز مک آرتور، تام لیم، بیلی مراستی، بلر لامورا، ایوان لاو و جولیان یانگ؛ در مورد یک دختر جوان چینی ـ کری به نام ویت وانگ است که هویت بومی خود را از سایرین پنهان کرده و تلاش میکند جایگاه خود را در جامعه پیدا کند. اما او با دوستی با دختری به نام مگی ولف، یاد میگیرد که به هویت بومی خود افتخار کند و ...
پویانمایی سینمایی «رابین هود» به کارگردانی «ولفگانگ رایترمن»، ساعت ۱۴:۰۰، از شبکـه کودک پخش خواهد شد.
در این پوبانمایی خواهیم دید: در دوران حکومت پادشاه ظالم و حریصی به نام پرنس جان، مردم در فقر و بدبختی زندگی میکنند. رابینهود در این دوران تصمیم میگیرد با کمک دوست خود، جانکوچولو و با سرقت از ثروتمندان، به مردم فقیر کمک کند تا بتوانند زندگی خود را ادامه دهند. به دلیل مهارت بالا و شهرت رابینهود در تیراندازی، پرنس جان برای دستگیری او مسابقهی تیراندازی ترتیب میدهد تا در آنجا رابینهود را دستگیر کند. رابینهود با تغییر چهرهی خود در مسابقه شرکت میکند. او پس از قهرمانی در مسابقه با کمک دوستان خود، از دام پرنس جان فرار میکند. پرنس جان پس از محبوبیت زیاد رابینهود بین مردم، مالیات را به شدت افزایش میدهد و افراد ناتوان از پرداخت آن را زندانی میکند. رابینهود برای نجات زندانیان، همراه با دوستان خود، وارد قصر میشود و ...
فیلم سینمایی «آخرین نمایش فیلم» به کارگردانی «پان نالین»، ساعت ۱۸:۰۰، از شبکه امید پخش می شود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی بهاوش شرمالی، ریچا مینا و باوین راباری آمده است: سامای عاشق سینماست. او قصد دارد در آینده کارگردان شود. چون عاشق تماشای فیلم است و پولی ندارد با آپاراتچی سینما به نام فضل قرار میگذارد در ازای بردن ناهار برای او، فیلم ببیند. با گذشت زمان و روی کار آمدن دستگاههای دیجیتال نمایش فیلم، فضل شغل خود را از دست میدهد و کارمند ایستگاه قطار میشود. سامای با نگاتیو فیلمها دستبند و عینک درست میکند تا این که ...
فیلم سینمایی «والای» به کارگردانی «آندره استنتن»، ساعت ۱۳:۳۰، از شبکه فراتر پخش خواهد شد.
در این فیلم خواهیم دید: هفتصد سال از ترک زمین توسط انسانها سپری شده، و آنچه که بر روی کره زمین باقی مانده، کوهها زباله و آهنپاره انباشته است. والای ربات هوشمند آشغال جمع کنی است که ماموریت دائمش، فشرده سازی و جمع آوری این پسماندها و آلودگیهای صنعتی است. روزی والای مشغول کار است که سفینهای غولپیکر از فضا فرود میآید و مهمان کوچکی را به همراه خود میآورد. این مهمان ایو (حوا) نام دارد و توسط والای با لفظ ایوا تلفظ میشود. ایو که ربات پیشرفتهای است موظف است که نشانههای حیات را در کره زمین شناسایی کرده و در صورت موفقیت، آن را به انسانها در اعماق فضا برده و گزارش کند که ...