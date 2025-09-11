به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، شهردار بیرجند گفت: تکمیل توسعه باغ شهرداری با تخریب ساختمان قدیمی متعلق به شهرداری (پلیس راهور) بعد از گذشت ۳۳ سال انجام می شود.

بهترین افزود: تملک املاک پادگان و ایجاد باغ شهرداری با ۱۱ هکتار وسعت از جمله این پروژه‌های شهرداری بیرجند بود که با تخریب ساختمان قدیمی پلیس راهور بعد از ۳۳ سال محقق می شود.

وی با اشاره به تکمیل طرح توسعه میدان ابوذر و باغ شهرداری بیرجند افزود:این امر یکی از آرزو‌های دیرینه مردم بیرجند بود که محقق شده و ۵۰۰ مترمربع به فضای سبز میدان ابوذر افزوده خواهد شد.

بهترین، از تعامل و همراهی فرماندهی فراجا و عوامل زیرمجموعه در مجموعه راهنمایی و رانندگی استان و شهرستان بیرجند برای تکمیل این طرح توسعه قدردانی کرد.

وی همچنین از بازگشایی ادامه بلوار عدل، بازگشایی بلوار معلم در آینده نزدیک نیز خبر داد.