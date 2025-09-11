به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ بنابراعلام مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان، در چهارحادثه واژگونی پراید، سمند، کوئیک و ۲۰۶ در اتوبان ذوب آهن محور فولادشهر اصفهان روبروی روستای زفره، محور موته به گلپایگان کیلومتر ۳۰ گلپایگان، کیلومتر ۲۰ محور ورنامخواست به سفید دشت و محور میمه به دلیجان ۱۱ سرنشین مصدوم شدند.

پس از اعلام حادثه به اورژانس ۱۱۵ نیرو‌های فوریت‌های پزشکی باهمراهی امدادگران جمعیت هلال احمر به محل حوادث اعزام شدندو مصدومان این حادثه را به مراکز درمانی منتقل کردند.