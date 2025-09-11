سازمان هواشناسی برای برخی مناطق شمال غربی کشور، افزایش ابر، باران و وزش باد پیش بینی کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما بر اساس اعلام سازمان هواشناسی کشور هشدار سطح نارنجی برای شمال استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل صادر شده است و در این مناطق رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، و گردوخاک، رخ خواهد داد.

امروز در نیمه شمالی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، و در ارتفاعات زاگرس شمالی افزایش ابر، گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

همچنین به تدریج با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر، در شرق اردبیل، گیلان و سواحل مازندران، بارش باران، وزش باد و کاهش نسبی دما رخ می‌دهد و دریای خزر مواج و متلاطم خواهد بود.

امروز و فردا در نوار شمالی کشور وزش باد و کاهش نسبی دما پیش بینی می‌شود.