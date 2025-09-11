پخش زنده
امروز: -
اصفهان، پایگاه جدید شمشیربازی ایران با امید به سهمیه المپیک است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس فدراسیون شمشیربازی کشور در دیدار با مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان گفت: اصفهان امروز یکی از قطبهای اصلی شمشیربازی ایران است و دو نفر از شمشیربازان این استان پتانسیل جدی کسب سهمیه المپیک را دارند.
پورسلمان، این استان را از ظرفیتهای بالا برای توسعه شمشیربازی کشور معرفی و تأکید کرد: اصفهان امروز یکی از قطبهای اصلی شمشیربازی ایران است و دو نفر از شمشیربازان این استان پتانسیل جدی کسب سهمیه المپیک را دارند.
وی با اشاره به عملکرد خوب اصفهان در سطوح ملی و بینالمللی افزود: در رقابتهای جهانی، تیم ملی ایران به مقام چهارم رسید؛ فقط با یک اخطار، فینال را از دست دادیم.
پور سلمان ادامه داد: ما با یک تیم هشتنفره به آن سطح رسیدیم و حالا امید داریم از دل استانهایی مانند اصفهان، نفرات المپیکی تربیت کنیم.
رئیس فدراسیون شمشیربازی کشور افزود: فدراسیونی که تحویل گرفتیم، تنها یک سالن داشت، اما امروز با همکاری استانها، بهویژه اصفهان، زیر ساختها تقویت شدهاند.
پورسلیمان تاکید کرد: ما برای اعزامهای بینالمللی به منابعی پایدار نیاز داریم؛ در همین راستا تفاهمنامهای با استان اصفهان و فولاد مبارکه در حال نهاییشدن است تا با تأمین هزینهها، شاهد حضور افتخارآفرین نوجوانان ایرانی در میادین جهانی باشیم.