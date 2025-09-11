اصفهان، پایگاه جدید شمشیربازی ایران با امید به سهمیه المپیک است.

اصفهان، پایگاه جدید شمشیربازی ایران با امید به سهمیه المپیک

اصفهان، پایگاه جدید شمشیربازی ایران با امید به سهمیه المپیک

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس فدراسیون شمشیربازی کشور در دیدار با مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان گفت: اصفهان امروز یکی از قطب‌های اصلی شمشیربازی ایران است و دو نفر از شمشیربازان این استان پتانسیل جدی کسب سهمیه المپیک را دارند.

پورسلمان، این استان را از ظرفیت‌های بالا برای توسعه شمشیربازی کشور معرفی و تأکید کرد: اصفهان امروز یکی از قطب‌های اصلی شمشیربازی ایران است و دو نفر از شمشیربازان این استان پتانسیل جدی کسب سهمیه المپیک را دارند.

وی با اشاره به عملکرد خوب اصفهان در سطوح ملی و بین‌المللی افزود: در رقابت‌های جهانی، تیم ملی ایران به مقام چهارم رسید؛ فقط با یک اخطار، فینال را از دست دادیم.

پور سلمان ادامه داد: ما با یک تیم هشت‌نفره به آن سطح رسیدیم و حالا امید داریم از دل استان‌هایی مانند اصفهان، نفرات المپیکی تربیت کنیم.

رئیس فدراسیون شمشیربازی کشور افزود: فدراسیونی که تحویل گرفتیم، تنها یک سالن داشت، اما امروز با همکاری استان‌ها، به‌ویژه اصفهان، زیر ساخت‌ها تقویت شده‌اند.

پورسلیمان تاکید کرد: ما برای اعزام‌های بین‌المللی به منابعی پایدار نیاز داریم؛ در همین راستا تفاهم‌نامه‌ای با استان اصفهان و فولاد مبارکه در حال نهایی‌شدن است تا با تأمین هزینه‌ها، شاهد حضور افتخارآفرین نوجوانان ایرانی در میادین جهانی باشیم.