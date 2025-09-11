پخش زنده
بیست و یکمین جشنواره فیلم سینمای مسلمانان کازان با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیلم سینمایی «چشم بادومی» ساخته ابراهیم امینی، جایزه بهترین کارگردانی و جایزه بهترین بازیگر زن را برای ستایش دهقان و نیز جایزه نتپک (شبکه ارتقای سینمای آسیا و اقیانوسیه) را دریافت کرد.
همچنین جایزه بهترین فیلم کوتاه به «آپاترید» ساخته سید محمد حسین حسینی رسید و جایزه بهترین مستند به «فصلی که گم شد» به کارگردانی مهدی قنواتی و جایزه چشم انداز راهبردی: روسیه و جهان اسلام هم به «برای رعنا» ساخته ایمان یزدی اعطا شد.
جایزه بهترین فیلم کوتاه جشنواره کازان به «آپاترید» رسید
فیلم کوتاه «آپاترید» به کارگردانی محمدحسین حسینی برنده جایزه بهترین فیلم کوتاه از بیست و یکمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم کازان شد.
فیلم کوتاه «آپاترید» به کارگردانی محمدحسین حسینی و تهیهکنندگی محمد گودرزی، محصول باشگاه فیلم سوره و باشگاه فیلم رویاد، جایزه بهترین فیلم کوتاه از بیست و یکمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم مسلمانان «آلتین مینبار» (Kazan International Festival of Muslim Cinema) شهر کازان روسیه را از آن خود کرد.
این رویداد که از سال ۲۰۰۵ میلادی بنیانگذاری شده است، هر ساله با هدف معرفی سینمای کشورهای اسلامی و آسیایی، ترویج ارزشهای فرهنگی و انسانی و ارتقای گفتوگوی بینفرهنگی میان ملتها شکل میگیرد و یکی از معتبرترین جشنوارهها در حوزه سینمای مسلمانان به شمار میآید.
فیلم کوتاه «آپاترید» در ژانر ملودرام و اجتماعی ساخته شده و علی باقری، فاطمه میرزایی، عالم صبور در این اثر به ایفای نقش پرداختهاند. پخش بینالملل «آپاترید»، برعهده مرکز بینالملل سوره است.