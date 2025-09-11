پخش زنده
امروز: -
رئیس جمهور امروز در قالب سفر یک روزه وارد اردبیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل آقای پزشکیان در این سفر یک روزه برنامههای متعددی خواهد داشت.
حضور در نشست توسعه عدالت آموزشی، نشست با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، نشست با فعالان سیاسی، نشست با فعالان فرهنگی و اجتماعی و حضور در شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل از جمله برنامههای سفر رئیس جمهور خواهد بود.
همچنین ۷۲ طرح عمرانی و اقتصادی استان اردبیل با حضور آقای پزشکیان به بهره برداری میرسد.
برای این طرحها بیش از ۱۸۰ میلیون یورو اعتبار ارزی و ۱۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار ریالی سرمایه گذاری شده است.
پایان بخش برنامههای سفر یک روزه رئیس جمهور به استان گفتوگو زنده با مردم استان خواهد بود.