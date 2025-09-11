به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل آقای پزشکیان در این سفر یک روزه برنامه‌های متعددی خواهد داشت.

حضور در نشست توسعه عدالت آموزشی، نشست با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، نشست با فعالان سیاسی، نشست با فعالان فرهنگی و اجتماعی و حضور در شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل از جمله برنامه‌های سفر رئیس جمهور خواهد بود.

همچنین ۷۲ طرح عمرانی و اقتصادی استان اردبیل با حضور آقای پزشکیان به بهره برداری می‌رسد.

برای این طرح‌ها بیش از ۱۸۰ میلیون یورو اعتبار ارزی و ۱۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار ریالی سرمایه گذاری شده است.

پایان بخش برنامه‌های سفر یک روزه رئیس جمهور به استان گفت‌و‌گو زنده با مردم استان خواهد بود.