۱.۲ هکتار از زمینهای ملی استان اصفهان رفع تصرف شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛فرمانده یگان حفاظت اراضی استان اصفهان گفت: ۱۱ هزار و ۸۵۱ مترمربع از اراضی ملی استان اصفهان واقع در شهرستانهای کاشان و نایین در کمتر از یک ماه گذشته از متصرفان پس گرفته شد.
سرهنگ امیر سعید باقری افزود: این اراضی شامل ۲۰۰ مترمربع زمین واقع در شهرستان نائین بوده که از طریق رفع تصرف فوری اقدام شد؛ همچنین برای ۱۱ هزار و ۶۵۱ مترمربع اراضی دولتی واقع در شهرستان کاشان نیز با اقدامات و پیگیریهای حقوقی معاونت املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان و کاشان حکم قضایی قطعی دریافت شد که با تلاش و همت کارکنان فرماندهی یگان حفاظت اراضی استان اصفهان و پشتیبانی عوامل انتظامی اجرا و علاوه خلع ید و قلع و قمع، رفع تصرف و به بیتالمال برگردانده شد.
وی با اشاره به اینکه هرگونه اقدام فیزیکی ازجمله دیوار و فنس کشی در اراضی ملی و دولتی ممنوع و تصرف به اراضی ملی و دولتی است، تاکید کرد: گروههای گشت و مراقبت یگان حفاظت اراضی هم در ادارات شهرستانها و هم در ستاد اداره کل راه و شهرسازی استان بهصورت مستمر عرصههای دولتی را رصد و پایش میکنند و درصورت مشاهده هرگونه تخلف بر روی اراضی ملی با متخلفان برخورد قانونی میشود.
فرمانده یگان حفاظت اراضی استان اصفهان افزود: مردم استان اصفهان در صورت مشاهده موارد مشکوک تعرض و یا تصرف به اراضی ملی و دولتی میتوانند در هر ساعت از شبانهروز با ارسال پیامک به سامانه ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ موضوع را گزارش کنند تا عوامل یگان حفاظت اراضی استان در سریعترین زمان ممکن اقدامات لازم را انجام دهند.