هواشناسی استان کرمان درباره رگبار‌های موسمی به ویژه در ساعات عصر و شب، رعد و برق، وزش تندباد‌های لحظه‌ای از امروز (پنجشنبه) تا سه شنبه ۲۵ شهریورهشدار داد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، براساس هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۳۱ استان کرمان ، طبق بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی از بعدازظهر امروزپنجشنبه تا اواسط هفته آینده با نفوذ جریانات گرم و مرطوب جنوبی در ساعات عصر و اوایل شب در مناطق جنوب، جنوب غرب و ارتفاعات مرکزی استان افزایش ابر، رگبار‌های موسمی، رعد و برق، بارش تگرگ و وزش تندباد‌های لحظه‌ای موقت پیش بینی می‌شود.

منطقه اثر این سامانه که تا سه شنبه ۲۵ شهریور فعال خواهد بود؛ نیمه جنوبی، جنوب غرب و ارتفاعات مرکزی به ویژه بافت، ارزوئیه، جیرفت، فاریاب، کهنوج و منوجان اعلام شده است.

احتمال صاعقه، آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی، کاهش موقت دید افقی، وزش باد شدید موقتی، سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات، خسارت به سازه‌های سبک و صنعت کشاورزی از پیامدهای این وضع جوی است.

همچنین هواشناسی کرمان در این هشدار خودداری از توقف در حاشیه و بستر مسیل‌ها و رودخانه‌ها، پرهیز از صعود به ارتفاعات همچنین پاک‌سازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و آب‌روها، توقف نکردن در اطراف درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه کاره را توصیه کرد.