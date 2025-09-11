به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان گفت: از ابتدای سال تحصیلی جدید حدود ۳۰۰ نفر از نیرو‌های اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان با کاور‌های مخصوص و تحت هدایت مرکز کنترل ترافیک با ۵۰ دستگاه خودروی گشت در محور‌های اصلی و گلوگاه‌های ترافیکی مستقر خواهند شد.

مصطفی مرادیان‌نژاد با اشاره به وظایف اداره‌کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان در چارچوب فعالیت‌های ستاد مهر تاکید کرد:مجموعه وظایفی در راستای ارتقای کیفیت خدمات شهری و ترافیکی به اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری محول شده است که یکی از مهم‌ترین آنها، حضور نیرو‌های کنترل‌نظارت به‌عنوان همیاران ترافیک در ساعات پیک صبح، ظهر و عصر است.

وی تاکید کرد: این حضور به‌ویژه در محور‌هایی که به‌عنوان گلوگاه‌های ترافیکی شناخته می‌شود و به‌خصوص مقابل مدارس واقع در خیابان‌های اصلی همچون مدرسه بهشت‌آئین اهمیت دوچندان دارد، زیرا هم‌زمان با تعطیلی مدارس، علاوه بر حرکت سرویس‌های حمل‌ونقل دانش‌آموزی، حضور والدین و خروج دانش‌آموزان نیز بر حجم بار ترافیکی افزوده می‌شود.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان گفت: بر این اساس مقرر شد نیرو‌های ما در محل‌های موردنظر مستقر شوند و در کنار عوامل انتظامی و نیرو‌های معاونت ترافیک شهرداری، خدمات‌رسانی لازم را برای روان‌سازی عبور و مرور ارائه دهند.

مصطفی مرادیان‌نژاد ادامه داد: یک مانور عملیاتی با حضور ادوات سازمان و همیاران ترافیک در دستور کار قرار گرفته است که در آن گشت‌زنی و بررسی میدانی شرایط ترافیکی به‌صورت مستمر ارائه می‌شود.

وی تاکید کرد: تعداد خودرو‌های عملیاتی، نیرو‌های مستقر و نیرو‌های حاضر در مرکز کنترل ترافیک به گونه‌ای پیش‌بینی شده است که ارتباط مستقیم و لحظه‌ای میان مرکز کنترل و نیرو‌های میدانی برقرار باشد.

مرادیان‌نژاد گفت: بر اساس برآورد‌ها پیش‌بینی شده است حدود ۳۰۰ نفر از نیرو‌های این اداره کل شامل نیرو‌های شیفت اصلی و حتی نیرو‌های خارج از شیفت، در قالب ستاد مهر فعالیت داشته باشند.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان تاکید کرد: این افراد با کاور‌های مخصوص و تحت مدیریت و هدایت مرکز کنترل ترافیک در چهارراه‌های اصلی، مدارس واقع در خیابان‌های پرتردد و نقاط دارای بار ترافیکی بالا حضور خواهند یافت، همچنین بین ۴۰ تا ۵۰ دستگاه خودرو و تجهیزات ادواتی برای پشتیبانی و گشت‌زنی در اختیار این نیرو‌ها قرار گرفته است.

مرادیان‌نژاد اضافه کرد: این برنامه‌ها با هدف آغاز سال تحصیلی در شرایطی همراه با آرامش، ایمنی و روان‌سازی ترافیک در نظر گرفته شده است و تلاش می‌شود مهر سال جاری با کمترین مشکلات ترافیکی آغاز شود.

وی ادامه داد: مقرر شده است همکاری سه‌جانبه‌ای میان این اداره کل، معاونت ترافیک و سایر سازمان‌های مرتبط در طول سال نیز ادامه داشته باشد تا بتوانیم در حوزه روان‌سازی ترافیک نقش مؤثری ایفا کنیم.