پخش زنده
امروز: -
در مراسمی با حضور معاون حقوقی و مجلس وزیر آموزش و پرورش از خیرین مدرسه ساز، مدیران نمونه مدارس و برترینهای کنکور ۱۴۰۴ در مراغه تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،در مراسمی با حضور معاون حقوقی و مجلس وزیر آموزش و پرورش از سه خیر مدرسه ساز، سه مدیر مدرسه و دانش آموزان مبینا رستمی، بیتا دهقان، امیر محمد قویدل به عنوان رتبههای برتر کنکور ۱۴۰۴ تجلیل و قدردانی شد.
سید حمایت میرزاده معاون حقوقی و مجلس وزیر آموزش و پرورش در این مراسم گفت: کیفیت بخشی و توسعه عدالت آموزشی برنامه دولت در آموزش و پرورش است.
میرزاده افزود: تلاش وزارت آموزش و پرورش توسعه امکانات آموزشی، آزمایشگاهی و کارگاهی در مناطق محروم است.
علیرضا منادی رئیس کمسیون آموزش مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: این مراسم با هدف تجلیل از الگوهای برتر علمی و قدردانی از الگوهای درسی شهرستان و استان است.
منادی افزود: مراغه در طول تاریخ مهد علم، فرهنگ و هنر بوده و موفقیت این دانش آموزان بیانگر جایگاه علمی مراغه است.
وی اضافه کرد: این شهر از دیر باز خاستگاه تعلیم و تربیت بوده است.
سید فرید موسوی نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی در این مراسم گفت: تلاش و موفقیت دانش آموزان در عرصه علمی افتخار بزرگی برای شهرستان است.
موسوی افزود: دانش آموزان موفق در عرصه کنکور سرمایهها و پرچمدار علمی این سرزمین هستند.
وی اضافه کرد: خیرین نیز با ساخت مدرسه برای آینده این شهر و موفقیت دانش آموزان تلاش و سرمایه گذاری میکنند.
صادقی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در این مراسم گفت: دانش آموزان برتر کنکور افتخار و نمادهای علمی شهر، استان و کشور هستند.
وی افزود: مجمع خیرین مراغه از مجمعهای فعال در مدرسه سازی آذربایجان شرقی است.
امین امینیان فرماندار شهرستان مراغه گفت: موفقیت در عرصههای علمی فرصتی برای خدمت به مردم و سازندگی کشور است.
امینیان افزود: برای تربیت آینده سازان کشور در قالب نهضت نوسازی مدارس با مشارکت مردم و واحدهای صنعتی گامهای بزرگی برداشته شده است.
وی افزود: مراغه در طول تاریخ مهد علم و فرهنگ بوده و مردان و زنان بزرگی پا به عرصه علم و فرهنگ گذاشتهاند.