منابع بیمارستانی در نوار غزه اعلام کردند که در ۲۴ ساعت گذشته، ۷۲ فلسطینی بر اثر آتش‌گشودن ارتش رژیم صهیونیستی به سوی مردم به شهادت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، منابع بیمارستانی در غزه اعلام کردند که ۵۳ تن از این شهدا تنها در شهر غزه شهید شدند.

هم زمان با انتشار این گزارش، وزارت بهداشت فلسطین مستقر در غزه شمار کلی شهدای این منطقه از ابتدای جنگ را اعلام کرد که در جریان آن ۶۴ هزار و ۶۵۶ تاکنون شهید شدند.

از زمان آغاز مرحله جدید تجاوزها به غزه از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ ( ۲۸ اسفند ۱۴۰۳) تاکنون ۱۲ هزار و ۹۸ نفر شهید و ۵۱ هزار و ۴۶۲ نفر دیگر مجروح شدند.

با احتساب این شهدا، شمار کلی شهدای غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و همزمان با آغاز عملیات طوفان الاقصی تاکنون به ۶۴هزار و ۶۵۶ نفر و شمار مجروحان به ۱۶۳ هزار و ۵۰۳ نفر رسید.