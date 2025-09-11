به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمان، درروز نخست چهاردهمین دوره مسابقات لیگ برتر هاکی سالنی بانوان کشور یادواره شهدای جلیل در سالن پوریای ولی یاسوج در دو گروه برگزار شد و هیئت هاکی کرمان ۴-۳ شهدای غدیر قم و ۷-۰ هیئت هاکی خوزستان را برد..

نتایج مسابقات :

دانشگاه آزاد اسلامی همدان۲۳-۱ هیئت هاکی خوزستان

باشگاه محراب (لیفتراک کارا ماشین تبریز) ۱-۱ سولدوز آذربایجان غربی

هیئت هاکی مرکزی ۸-۲ هیئت هاکی کهگیلویه و بویراحمد (گچساران)

شالوده شایان یاسوج ۲-۰ سپیدار علی آباد همدان

هیئت هاکی کرمان ۴-۳ شهدای غدیر قم

دانشگاه آزاد اسلامی همدان ۹-۱ هیئت هاکی مرکزی

هیئت هاکی گیلان ۱-۰ سولدوز آذربایجان غربی

هیئت هاکی کرمان ۷-۰ هیئت هاکی خوزستان

باشگاه محراب (لیفتراک کارا ماشین تبریز) ۸-۰ سپیدار علی آباد همدان

هیئت هاکی کهگیلویه و بویراحمد (گچساران) ۴-۱ شهدای غدیر قم

این رقابت‌ها تا فردا ۲۱ شهریور ادامه دارد.