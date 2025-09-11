پخش زنده
هیئت هاکی کرمان درروز نخست چهاردهمین دوره لیگ برتر هاکی سالنی بانوان کشورهیئت هاکی خوزستان وقم را برد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمان، درروز نخست چهاردهمین دوره مسابقات لیگ برتر هاکی سالنی بانوان کشور یادواره شهدای جلیل در سالن پوریای ولی یاسوج در دو گروه برگزار شد و هیئت هاکی کرمان ۴-۳ شهدای غدیر قم و ۷-۰ هیئت هاکی خوزستان را برد..
نتایج مسابقات :
دانشگاه آزاد اسلامی همدان۲۳-۱ هیئت هاکی خوزستان
باشگاه محراب (لیفتراک کارا ماشین تبریز) ۱-۱ سولدوز آذربایجان غربی
هیئت هاکی مرکزی ۸-۲ هیئت هاکی کهگیلویه و بویراحمد (گچساران)
شالوده شایان یاسوج ۲-۰ سپیدار علی آباد همدان
هیئت هاکی کرمان ۴-۳ شهدای غدیر قم
دانشگاه آزاد اسلامی همدان ۹-۱ هیئت هاکی مرکزی
هیئت هاکی گیلان ۱-۰ سولدوز آذربایجان غربی
هیئت هاکی کرمان ۷-۰ هیئت هاکی خوزستان
باشگاه محراب (لیفتراک کارا ماشین تبریز) ۸-۰ سپیدار علی آباد همدان
هیئت هاکی کهگیلویه و بویراحمد (گچساران) ۴-۱ شهدای غدیر قم
این رقابتها تا فردا ۲۱ شهریور ادامه دارد.