پخش زنده
امروز: -
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز بیشینه سرعت باد در محدوده ۵۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از دو متر خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز تداوم ناپایداری جوی و ناپایداری شدید دریایی دراستان مورد انتظار است.
او افزود: دریا با وزش بادهای شدید جنوب شرقی در تنگه هرمز و دریای عمان و شرق خلیج فارس مواج پیش بینی میشود و تا شنبه ۲۲ شهریور، با فعالیت سامانهای بارشی برای استان، آسمان ابری، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: دریا با وزش بادهای شدید جنوب شرقی در تنگه هرمز و دریای عمان و شرق خلیج فارس مواج پیش بینی میشود و اختلال و محدودیت در ترددهای دریایی را به همراه خواهد داشت.
حمزه نژاد، گفت: تداوم شرایط ناپایدار دریایی با شدت و ضعف تا اوایل هفته آینده پیش بینی میشود و توصیه میشود در این مدت شناورهای سبک، صیادی و تفریحی از تردد دریایی خودداری کنند.
او افزود: فعالیتهای دریایی محدود شود و تمهیدات لازم برای کاهش خسارت احتمالی در بنادر و اسکلهها بویژه در بنادر غربی و مرکزی استان در نظر گرفته شود.
حمزه نژاد، گفت: بعدازظهر و شب با توجه به رشد ابر بویژه در ارتفاعات شرقی و شمالی استان رگبار باران و رعدو برق، گاه تگرگ و تندباد لحظهای پیش بینی میشود و آبگرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن رودخانههای فصلی نیز مورد انتظار است.
او افزود: توصیه میشود از قرارگیری در حریم و بستر رودخانهها و مسیلها و صعود به ارتفاعات خودداری شود و از لحاظ دمایی در این مدت، نوسان دمایی بین ۱ تا ۳ درجه سلسیوس پیش بینی میشود.