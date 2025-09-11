به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ شاپور رجائی با اشاره به اهمیت توسعه پایدار روستا‌ها و نقش آن در تثبیت جمعیت روستایی اظهار داشت: در شش ماه گذشته، بازنگری و تصویب طرح هادی برای بیش از ۸۰ روستای استان بوشهر انجام شده است.

وی افزود: طرح هادی، نقشه راه توسعه روستاهاست و بازنگری آن می‌تواند مسیر ارتقای کیفیت زندگی روستاییان، بهبود زیرساخت‌ها، افزایش خدمات عمومی، پیشگیری از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و در نهایت، ایجاد چشم‌اندازی روشن برای آینده روستا‌ها را فراهم کند.

رجایی گفت: در فرآیند بررسی و تصویب طرح‌های هادی، کمیته‌ای متشکل از معاون عمرانی استاندار، مدیر‌کل بنیاد مسکن استان، نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست استان، فرماندار شهرستان، مدیر بنیاد مسکن هرستان، بخشدار بخش مربوطه و رئیس شورای اسلامی روستا (ناظر) و دهیار (ناظر) حضور دارند.

وی افزود: این ساختار مشارکتی نمونه‌ای روشن از هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت توسعه روستاهاست.

رجایی اضافه کرد: با تصویب این طرح‌ها، علاوه بر ساماندهی کالبدی روستاها، کاربری‌های مورد نیاز آینده همچون فضا‌های آموزشی، ورزشی، خدماتی، اداری و مسکونی برای افق جمعیتی آتی پیش‌بینی و جانمایی می‌شود.

وی گفت: همچنین موضوع رفع تداخل حریم شهر‌ها با روستا‌ها و تداخلات حریمی بین روستا‌ها در این کارگروه‌ها تعیین تکلیف شده که گام مهمی در جهت جلوگیری از مشکلات آتی توسعه محسوب می‌شود.