به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس شعبه جمعیت هلال احمر خرامه گفت: دوره تخصصی پیش بیمارستانی با حضور ۲۸ نفر از نجاتگران و امدادگران در این شعبه برگزار شد.

صادق میرزایی افزود: در این دوره آموزشی فراگیران با سرفصل کمک‌های اولیه، شرح وظایف و مسوولیت امدادگر، مدیریت راه هوایی، تریاژ در حوادث، انواع تروما‌ها و فوریت‌های طب داخلی آشنا شدند.

رییس شعبه جمعیت هلال احمر خرامه بیان کرد: در پایان دوره و پس از برگزاری آزمون، به فراگیرانی که موفق به کسب نمره قبولی شدند، گواهینامه دوره تخصصی اعطا شد.

شهرستان خرامه در شرق فارس و در فاصله ۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.