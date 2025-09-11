پخش زنده
به دستور دادستان نهاوند، بیش از ۳۰ بنگاه مشاور املاک این شهرستان به دلیل بیتوجهی به قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پلمب شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، عرفان رضایی از آغاز اجرای طرح گسترده پلمب بنگاههای مشاور املاک بدون ثبت رسمی معاملات خبر داد و گفت: با توجه به برگزاری جلسات مکرر از سوی ریاست دادگستری نهاوند و ابلاغ ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، و با وجود فرصت قانونی ایجاد شده، تعدادی از مشاورین املاک همچنان از راهاندازی و استفاده از سامانه “کاتب” و “خودنویس” خودداری کردهاند که این تخلف، موجب صدور دستور پلمب آنها شده است.
او تأکید کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوم تیرماه ۱۴۰۳ لازمالاجرا بوده و هدف از اجرای دقیق آن، ثبت نام مشاورین املاک در سامانه کاتب، تنظیم و درج قراردادها به صورت الکترونیک و اخذ پروانه تخصصی فعالیت است تا روند معاملات شفاف و قابل پیگیری شود.
دادستان نهاوند تصریح کرد: این پلمبها تا زمانی که تمامی مشاورین املاک شهرستان به صورت کامل به سیستم الکترونیکی متصل شده و الزامات قانونی را رعایت کنند، به طور مستمر ادامه خواهد داشت.