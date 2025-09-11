پخش زنده
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل در نشستِ توسعه عدالت آموزشی با حضور رئیس جمهور گفت: نرخ پوشش تحصیلی دانش آموزی دوره ابتدایی ۹۸ و ۹۲ صدم درصد که ۱ و دو دهم درزصد بالاتر از میانگین کشوری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل در نشستِ توسعه عدالت آموزشی با حضور رئیس جمهور گفت: آموزش و پرورش استان اردبیل با ۱۹ منطقه و ناحیه با ۲ هزارو ۷۳۱ آموزشگاه و ۱۱ هزارو ۸۷۱ کلاس و ۲۵۶ هزارو ۷۶۵ دانش آموز و ۱۸ هزارو ۷۲۶ نیروی انسانی و اداری و آموزشی، با میانگین تراکمی ۲۳ و نسبت دانش آموز به گروه معلم با ۲۱ نفر است.
سید اردشیر رشیدی آلهاشم افزود: نرخ پوشش تحصیلی دانش آموزی دوره ابتدایی ۹۸ و ۹۲ صدم درصد که ۱ و دو دهم درزصد بالاتر از میانگین کشوری ست و نرخ ترک تحصیل ۵۶ صدم درصد است که میل به صفر دارد.
وی گفت: آمار دانش آموزان پایه اول ابتداییِ اعلامی از ثبتِ احوالِ استان اردبیل ۲۰ هزارو ۱۸۸ نفر است و ثبت نام قطعی شده تا نیمه اول شهریور امسال ۱۹ هزارو ۹۵۶ نفر برابر با ۹۸ و ۹۰ صدم درصد است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل با اشاره به اینکه بازماندگان از تحصیل در سال ۱۴۰۳ از هزارو ۹۴۵ نفر، در اردیبهشت ۴۰۴ به ۹۵۲ نفر کاشهش یافته است گفت: ۴۵ درصد از دانش آموزان دوره متوسطه به رشتههای فنی و حرفهای و معهارتی هدایت شدهاند که با توسعه هنرستانهای فنی و حرفهای، زودتر از پایان برنامه هفتم به ۵۰ درصد خواهد رسید.
آلهاشم افزود: در اجرایی سازی سند تحول بنیادین و تأکیدات حضرت عالی در ارتقای کیفیت سازی در کانون کلاسهای درسی و تحول در مدیریت آموزشهای توانمندسازی معلمان طرحهایی که در معاونت آموزرش ابتدایی و متوسطه از سال گذشته اجرایی شده و در حال اجرایی شدن است، طرح اجتماعات یادگیری در دوره ابتدایی با ۳۶۹ اجتماع با عضویت ۶ هزارو ۳۸۵ نفر برابر با ۸۸ درصد معلمان دوره ابتدایی بسیاری از روشهای تدریس و تحول در یادگیری را آموزش دیدهاند.
وی افزود: نتیجه این طرحهای کسب دوره اول، دوم و سوم کشوری توسط معلمان کشوری در جشنواره اصلاح روشهای آموزشی و تحول در محیطهای یادگیری بود که اخیرا در تهران هم مورد قدردانی جنابعالی و وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: اجرای طرح هادی از ۱۳۴ هزارو ۸۱۵ نفر دانش آموز ابتدایی ۱۲ درصد آنها که نیاز به تلاش بیشتر در دروس ریاضی، علوم و فارسی داشتند، با عنایت همکاران به طور تقریبی به صورت رایگان به ۴ درصد کاهش یافته است.
آلهاشم افزود: طرح تحول در فرآیند یادگیری و آموزش در کلاسهای کانون درس با عنوان سفر یادگیری با رویکرد توانمندسازی معلمان در حال اجرایی شدن است.
۲۷ درصد دانش آموزان استان اردبیل در طرح ملی ایران دیجیتال شرکت کردهاند که رتبه نخست کشوری را رد انی زمینه به دست آوردهاند.
وی همچنین گفت: صد درصد مدیریتهای آموزشگاهی استان تا پایان سال ۱۴۰۴ زیر پوشش طرح الگوی مدرسه تراز قرار خواهند گرفت.