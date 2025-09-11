پخش زنده
در آستانه سال تحصیلی جدید، نمایشگاه ویژه بازگشایی مدارس در محل دائمی نمایشگاههای بندرعباس گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: در ۲۸۰ غرفه این نمایشگاه نوشت افزار، کیف، کفش، پوشاک، فرم مدارس و کالاهای مورد نیاز دانش آموزان عرضه شده است.
عبدالرضا پیروی منش افزود:کالاهای عرضه شده این نمایشگاه ۱۰ تا ۲۰ درصد پایینتر از قیمت بازار به فروش میرسد.
وی گفت:بیشتر کالاهای این نمایشگاه از تولیدات داخلی استان و یا کشور است.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت هرمزگان گفت:در این نمایشگاه یک غرفه بازرسی در نظر گرفته شده است و شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله گرانفروشی و درج نکردن قیمت میتوانند مراجعه کنند.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت هرمزگان گفت: نمایشگاه ویژه بازگشایی مدارس تا ۲۸ شهریور از ساعت ۱۶ و سی دقیقه تا ۲۲ و سی دقیقه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی بندرعباس واقع در سه راه جهانبار برپاست.
پیروی منش افزود: در صورت فراهم شدن فضای مناسب در دیگر شهرستانهای استان نیز این نمایشگاه برپا میشود.