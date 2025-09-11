کاهش زمان توقف واگن‌ها به کمتر از ۴۸ ساعت و اعزام به موقع بارگیری‌ها موجب شد رسوب بار در راه آهن شرق بعد از ۵ سال به صفر برسد.

صفر شدن رسوب بار در راه آهن شرق بعد از ۵ سال

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل راه‌آهن شرق از جابه‌جایی بیش از ۳ میلیون و ۲۲۹ هزار تن بار از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۱۵ شهریور خبر داد و گفت: این میزان معادل تحقق بیش از ۹۰ درصد برنامه ابلاغی ستاد و بیانگر رشد ۵.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

علی حکامی قاسمی افزود: برای نخستین بار در پنج سال اخیر، رسوب بار در منطقه شرق به صفر رسید.

وی با اشاره به کاهش قابل توجه زمان توقف واگن‌های بارگیری‌شده گفت: در حال حاضر بارگیری روزانه کمتر از ۴۸ ساعت در برنامه حمل قرار می‌گیرد و این موضوع علاوه بر بهبود چرخه واگن‌ها، موجب افزایش سرعت بازرگانی و ارتقای شاخص‌های عملکرد منطقه شده است.

مدیرکل راه‌آهن شرق افزود: نتیجه نشست‌های متعدد با ستاد و مناطق همجوار و همچنین برنامه‌ریزی‌های یک‌ساله گذشته، حرکت بزرگی در مسیر رفع کندی‌های سیر و کاهش رسوب بار ایجاد کرد که در نهایت با تزریق لوکوموتیو، این مشکل چند ساله برطرف شد.

حکامی قاسمی گفت: اعزام به‌موقع واگن‌های بارگیری‌شده به مقاصد از شاخص‌های مهم در حمل ریلی است و کاهش آمار رسوب در منطقه شرق، علیرغم اجرای فعالیت‌های گسترده مانند نگهداری خطوط، تعمیرات ناوگان و افزایش قطار‌های ترانزیتی، نشان‌دهنده تلاش مضاعف کارکنان این مجموعه است.