راهاندازی اولین واحد یورودینامیک زنان جنوب کشور در شیراز
اولین واحد تخصصی یورودینامیک زنان جنوب کشور در بیمارستان حافظ شیراز راهاندازی شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس بیمارستان حافظ شیراز از راهاندازی اولین واحد تخصصی یورودینامیک زنان در جنوب کشور و در این بیمارستان خبر داد.
دکتر «الهام عسکری» اظهار کرد: واحد یورودینامیک با هدف تشخیص دقیق و درمان مؤثر مشکلاتی نظیر بیاختیاری ادرار، احتباس ادراری، مثانه بیشفعال و سایر اختلالات عملکردی دستگاه ادراری راهاندازی شده است.
به گفته وی، این واحد تحت نظر دکتر «راضیه وحدانی»، متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ اختلالات کف لگن، راهاندازی شده و آماده خدمترسانی به مردم است.
دکتر عسکری افزود: خدمات در این واحد به صورت سرپایی و با تعرفه دولتی ارائه میشود.
این خدمات شامل درمانهای کانزرواتیو و جراحیهای مرتبط با پرولاپس ارگانهای لگن، اختلالات ادراری و بیاختیاری ادرار است.
وی افزود: مراجعان میتوانند روزهای یکشنبه، دوشنبه و پنجشنبه صبح به صورت حضوری به درمانگاه بیمارستان حافظ مراجعه کنند.
بیمارستان حافظ با ۲۰۰ تخت فعال، به عنوان مرکز آموزشی درمانی در حوزههای تخصصی و فوق تخصصی زنان، زایمان و نوزادان در شیراز فعالیت میکند.