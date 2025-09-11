وحدت امت اسلامی در مقابل رژیم صهیونیستی بی نظیر بود
سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی گفت: وحدت امت اسلامی در مقابل رژیم صهیونیستی بی نظیر بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی ، حجت الاسلام والمسلمین علی عسگری در همایش منطقهای وحدت در شهرستان صالحآباد، افزود: امروز شاهد اوج وحدت و رودررویی با این رژیم جنایتکار هستیم که بسترساز نابودی آن با محوریت رهبر معظم انقلاب و مردم عزیزمان است.
او این جلسه را نمادی از وحدت عنوان کرد و افزود: این همایش که با حضور وحدت آفرین علمای تشیع و اهل سنت شهرستانهای صالح آباد، تربت جام، باخرز، تایباد، سرخس و خواف برگزار شده است، یادآور پیمان برادری و اتحاد در صدر اسلام است.
این مسئول ادامه داد: در مدینه النبی هم، انصار، مهاجرین و قبایل مختلف با وجود سابقه درگیریهای شدید و جنگهای ویرانگر، تحت پرچم پیامبر اکرم (ص) متحد شدند و محیطی سرشار از صلح، وحدت و انسانیت را ایجاد کردند.
وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی، تاکید کرد: همانگونه که بدویت و جاهلیت دوران پیش از اسلام، با طلوع پیامبر اکرم (ص) به مدنیت و تمدن اسلامی تبدیل شد، امروز نیز مدنیت دینی و اتحاد اسلامی به رهبری ولیفقیه، پایانی بر بدویت و وحشیگری خواهد بود که آمریکا و اسرائیل به نمایش گذاشتهاند.
سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی درپایان ضمن تشکر از برگزارکنندگان این همایش، اعلام کرد: پیگیری و ارائه راهکارهای مناسب در زمینههای معضلات اجتماعی و فرهنگی موجود شهرستان صالحآباد تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه دارد.