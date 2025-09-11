سرپرست اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد، ۲ سانحه رانندگی در جاده‌های استان ۳ فوتی و یک مصدوم برجای گذاشت.

۳ فوتی و یک مصدوم بدحال در دو سانحه رانندگی

کهگیلویه و بویراحمد؛

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، غفارفرد بیان کرد: نخستین حادثه حوالی ساعت ۱۹:۴۵ در محدوده علی‌آباد یاسوج رخ داد؛ در این سانحه یک دستگاه پژو پارس با عابر پیاده ۴۳ ساله برخورد کرد که متأسفانه عابر در همان صحنه جان خود را از دست داد.

وی افزود: دومین حادثه ساعت ۲۲:۳۴ در منطقه پره‌بالی گچساران اتفاق افتاد؛ انحراف یک دستگاه پژو پارس موجب مصدومیت سه نفر شد که متأسفانه دو نفر از آنان در دم جان باختند و مصدوم دیگر با وضعیت وخیم توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهید رجایی گچساران منتقل شد و هم‌اکنون تحت مراقبت ویژه قرار دارد.