کهگیلویه و بویراحمد؛
۳ فوتی و یک مصدوم بدحال در دو سانحه رانندگی
سرپرست اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد، ۲ سانحه رانندگی در جادههای استان ۳ فوتی و یک مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، غفارفرد بیان کرد: نخستین حادثه حوالی ساعت ۱۹:۴۵ در محدوده علیآباد یاسوج رخ داد؛ در این سانحه یک دستگاه پژو پارس با عابر پیاده ۴۳ ساله برخورد کرد که متأسفانه عابر در همان صحنه جان خود را از دست داد.
وی افزود: دومین حادثه ساعت ۲۲:۳۴ در منطقه پرهبالی گچساران اتفاق افتاد؛ انحراف یک دستگاه پژو پارس موجب مصدومیت سه نفر شد که متأسفانه دو نفر از آنان در دم جان باختند و مصدوم دیگر با وضعیت وخیم توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهید رجایی گچساران منتقل شد و هماکنون تحت مراقبت ویژه قرار دارد.
سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان تصریح کرد: این مأموریتها توسط پایگاههای شهری ۳ یاسوج و ۱ و ۲ شهری دوگنبدان انجام شد.