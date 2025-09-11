ترافیک سنگین در مسیرهای مواصلاتی شمال کشور
سازمان مدیریت راههای کشور از ترافیک سنگین در محورهای مواصلاتی شمال کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، سازمان مدیریت راه های کشور آخرین وضعیت جوی ترافیکی محور های شمالی را اعلام کرد.
بر این اساس ، ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) محدوده سیاه بیشه، ترافیک سنگین در آزاد راه تهران – شمال مسیر(جنوب به شمال) محدوده انتهای آزاد راه، ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو و ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – رشت حدفاصل حلیمه جان تا امامزاده هاشم گزارش شده است.
همچنین تردد روان در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن و آزاد راه تهران – پردیس مسیر (رفت و برگشت) ، آزاد راه رشت – قزوین ، محور چالوس و آزاد راه تهران – شمال مسیر (شمال به جنوب) گزارش شده است.
محورهای شمالی نیز فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
در همین حال ترافیک سنگین در آزاد راه قزوین – کرج – تهران، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک گزارش شده است.