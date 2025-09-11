به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه بیشترین میزان تولید گلابی در سطح استان متعلق به ارومیه است، گفت: سطح زیر کشت گلابی دراستان ۵۹۸ هکتار بوده که ۵۷۱ هکتار آن بارور است.

حکمت جعفری با اشاره به اینکه این محصول در استان اغلب به صورت آبی پرورش می‌یابد، افزود: میانگین تولید گلابی در باغ‌های آبی ۱۱ تن در هکتار و در باغ‌های زیر کشت دیمی هم ۷ تن در هکتار است.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌غربی تصریح کرد: در صورت مجاورت با اقلیم‌هایی با بارندگی بالای ۵۰۰ میلی‌متر مانند سردشت این محصول به صورت دیمی نیز پرورش داده می‌شود که در این روش میزان عملکرد تولید کمتر است.

جعفری، رقم‌های شاه میوه، درگزی و سردرود را از ارقام موجود دراستان اعلام کرد و گفت: سازمان جهاد کشاورزی در نظر دارد تا با هدف جایگزینی باغ‌های گلابی ارقام جدید مانند بیروتی، ویلیامز، اسپادونا را با استفاده از پایه‌های رویشی با باغ‌های قدیمی به دلیل مصرف کم آب در استان ترویج دهد.