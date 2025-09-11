پخش زنده
امروز: -
آغاز نام نویسی متقاضیان پذیرش دورههای کارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما چهارمحال و بختیاری، رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان گفت:ثبتنام دورههای کارشناسی ناپیوسته تا ۲۴ شهریور ادامه دارد.
آقابابایی افزود: متقاضیان باید در مهلت مقرر و پس از مطالعه دقیق «دفترچه راهنمای ثبتنام» به درگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبتنام در سامانه اقدام کنند.
دفترچه راهنما از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان قابل دسترس است.