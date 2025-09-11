به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل؛ رئیس جمهور در نشست توسعه عدالت آموزشی در اردبیل گفت: فرزندان ما معدنی ارزشمندتر از طلا هستند و منبعی از همه معادن ارزشمند را میتوان در وجود این آدم‌ها پیدا کرد و فقط نیاز است کسی آنها را کشف کند و به ظهور و بروز دربیاورد.



پزشکیان گفت: اگر توانستیم روی توانمندی فرزندان این مملکت کار کنیم فردا کشوری می‌سازند در عالی‌ترین حالت و اگر کار نکنیم کشوری در بدترین حالت می‌سازند، هردوی اینها دست ماست که کدام را انتخاب کنیم.



پزشکیان تأکید کرد: انسان‌های خلاق در دنیا بیشتر از نفت برای کشورش درآمدزایی می‌کند و ما باید کاری کنیم توانمندی انسان‌ها خود را بروز بدهد.



وی گفت: ما باید کاری کنیم که توانمندی دانش آموزان ما به اندازه کافی به ظهور برسد، وقتی ما آموزش‌ها را هم با دیدن و شنیدن و گفتن و عمل کردن و چانه زدن یکی کنیم، یادگیری شکل میگیرد و خودش خودش را نوسازی می کند.



رئیس جمهور با تأکید بر کار گروهی گفت: ما باید بین نیرو‌ها و گروه‌های مختلف هم افزایی و هم فکری جمعی ایجاد کنیم تا داشته‌های ذهنیِ ما ارتقا پیدا کند.



پزشکیان با اشاره به اینکه مدرسه و دانشگاه آینده، فرهنگ، و تعهد و باور ما را می‌سازد گفت: ما در مدارس حق نداریم فقط تئوری آموزش دهیم، باید آموزش‌ها را دیداری و تجربی ارائه کنیم تا درکِ مطالب برای دانش آموزان میسر شود و دیگر فراموش نکند.

وی همچنین با انتقاد از اینکه نقد‌های مطرح در حوزه‌های مختلف با تخریب انجام می‌شود افزود: من بار‌ها در حوزه‌های مختلفی همچون آب از همه خواسته‌ام هر کسی میتواند دوستانه بیاید و طرح بدهد.

رئیس جمهور گفت: در بحث آموزش باید دست کم پنج مهارت آموزش بدهیم، اول مهارت حل مسئله، دوم کار گروهی، سوم اینکه هر موضوعی یک ساختار دارد، چهارم اینکه توان مدیریتی مباحث است و پنجم آموزش سیستمی موضوع است که باید طبقه بندی شود تا با نظم ساماندهی شود، همه اینها در مدرسه شکل می‌گیرد که گروهی نهادینه میشود در ذهن و عملِ دانش آموزان.