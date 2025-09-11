پخش زنده
امروز: -
رئیس جمهور در نشست توسعه عدالت آموزشی در اردبیل گفت: آموزشهای ما در مدارس باید تجربی و دیداری باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل؛ رئیس جمهور در نشست توسعه عدالت آموزشی در اردبیل گفت: فرزندان ما معدنی ارزشمندتر از طلا هستند و منبعی از همه معادن ارزشمند را میتوان در وجود این آدمها پیدا کرد و فقط نیاز است کسی آنها را کشف کند و به ظهور و بروز دربیاورد.
پزشکیان گفت: اگر توانستیم روی توانمندی فرزندان این مملکت کار کنیم فردا کشوری میسازند در عالیترین حالت و اگر کار نکنیم کشوری در بدترین حالت میسازند، هردوی اینها دست ماست که کدام را انتخاب کنیم.
پزشکیان تأکید کرد: انسانهای خلاق در دنیا بیشتر از نفت برای کشورش درآمدزایی میکند و ما باید کاری کنیم توانمندی انسانها خود را بروز بدهد.
وی گفت: ما باید کاری کنیم که توانمندی دانش آموزان ما به اندازه کافی به ظهور برسد، وقتی ما آموزشها را هم با دیدن و شنیدن و گفتن و عمل کردن و چانه زدن یکی کنیم، یادگیری شکل میگیرد و خودش خودش را نوسازی می کند.
رئیس جمهور با تأکید بر کار گروهی گفت: ما باید بین نیروها و گروههای مختلف هم افزایی و هم فکری جمعی ایجاد کنیم تا داشتههای ذهنیِ ما ارتقا پیدا کند.
پزشکیان با اشاره به اینکه مدرسه و دانشگاه آینده، فرهنگ، و تعهد و باور ما را میسازد گفت: ما در مدارس حق نداریم فقط تئوری آموزش دهیم، باید آموزشها را دیداری و تجربی ارائه کنیم تا درکِ مطالب برای دانش آموزان میسر شود و دیگر فراموش نکند.