اراک با مجهز شدن به ۵۰ دستگاه اتوبوس برقی، پیشتازی در توسعه ناوگان حملونقل پاک را هدفگذاری کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شهرداری کلانشهر اراک با تأکید بر اهمیت توسعه حملونقل عمومی در بهبود کیفیت زندگی شهروندان اعلام کرد: مدیریت ترافیک و ارتقای سلامت شهروندان بدون تحول در نظام حملونقل عمومی امکانپذیر نیست.
استفاده بیشتر از ناوگان عمومی و کاهش تردد خودروهای شخصی، نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا و آلودگی صوتی دارد. این اقدام باعث کاهش بیماریهای قلبی و تنفسی، کاهش استرس و ارتقای سلامت روانی شده و بهرهوری اقتصادی و تعاملات اجتماعی شهروندان را افزایش میدهد.
حملونقل کارآمد و پاک، مسیر دستیابی به آیندهای پایدار و باکیفیت را برای اراک هموار میکند.
اتوبوسهای برقی، نقطه عطفی در مسیر تحول حملونقل عمومی اراک هستند. این اتوبوسها با بهرهگیری از فناوریهای نوین، مزایای متعددی برای شهروندان و محیطزیست دارند و میتوانند جایگاه اراک را بهعنوان شهری پیشرو در حملونقل پاک تثبیت کنند.
شهرداری اراک در گام نخست، ۵۰ دستگاه اتوبوس برقی را به ناوگان حملونقل عمومی افزود. این اقدام، اراک را بهعنوان پیشتاز توسعه ناوگان حملونقل پاک در کشور معرفی خواهد کرد و گامی بزرگ در مسیر کاهش مصرف سوختهای فسیلی، بهبود سلامت شهروندان و تسهیل جابهجایی شهری خواهد بود.