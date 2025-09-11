بازار سرمایه در آخرین روز معاملاتی هفته شاهد افزایش ارزش معاملات بود و با عبور از مرز ۹ هزار میلیارد تومان، نشانه‌هایی از بازگشت اعتماد و ورود نقدینگی به بازار سهام نمایان شد.

امیرحسین بیطرفان، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد: ارزش معاملات خرد سهام و حق‌تقدم‌ها نسبت به روز گذشته بیش از ۷۰ درصد افزایش داشته است. این میزان رشد، فراتر از میانگین هفته جاری و هفته گذشته است و می‌تواند سیگنالی مثبت از بازگشت سرمایه‌گذاران به بازار تلقی شود؛ به‌ویژه در نماد‌هایی که طی ماه‌های اخیر به دلیل افت ارزش دلاری، مورد بی‌توجهی قرار گرفته بودند.

به گفته بیطرفان، انتظارات مثبت و ثبات نسبی نرخ ارز در بازار آزاد از جمله عواملی است که در بهبود وضعیت بازار تأثیرگذار بوده است. همچنین کاهش جذابیت بازار‌های موازی مانند صندوق‌های طلا نیز موجب انتقال بخشی از نقدینگی به سمت بورس شده است.

شاخص کل بورس نیز در آخرین روز معاملاتی هفته صعودی بود موضوعی که تحلیل‌گران آن را نشانه‌ای از احتمال بازگشت شاخص به سقف‌های قبلی خود می‌دانند.

کارشناسان معتقدند تداوم این روند می‌تواند به تقویت سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و صنایع مختلف کمک کرده و در نهایت، اثر مثبتی بر رشد اقتصادی و تولید ملی داشته باشد. در شرایطی که بازار‌هایی مانند طلا و ارز نوسانات قابل‌توجهی دارند، بورس بار دیگر به‌عنوان محملی برای جذب نقدینگی و سرمایه‌گذاری مولد مورد توجه قرار گرفته است.

با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که سرمایه‌گذاران باید با تحلیل دقیق و تمرکز بر سهام دارای ارزش ذاتی بالا وارد بازار شوند تا از نوسانات احتمالی در امان بمانند.

بیطرفان در پایان خاطرنشان کرد: روند آخرین روز معاملاتی هفته بازار، نشانه‌ای از بازگشت جریان مثبت نقدینگی و احیای اعتماد به بورس است که می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار در آینده باشد.