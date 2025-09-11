یک قطعه شبگرد و یک بهله شاه بوف برای تیمار و رهاسازی به ادارات حفاظت محیط زیست بروجرد و پلدختر تحویل داده شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس اداره حفاظت محیط زیست بروجرد از تحویل یک قطعه شبگرد آسیب دیده توسط دوستداران محیط زیست خبرداد و گفت: این پرنده برای مداوا به خانه محیط زیست تیمار حیات وحش این شهرستان تحویل داده شد.

وی افزود: شبگرد‌ها دشت‌های مسطح و باز واقع در نواحی بیابانی و نیمه‌بیابانی و شوره‌زار‌های با درختان و گیاهان پراکنده، کوتاه و تنک همچنین مزارع متروکه را به عنوان زیستگاه برمی‌گزینند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پلدختر هم گفت: دوستداران محیط زیست یک بهله شاه بوف را که به دلایل نامعلومی، توانایی پرواز کردن را نداشت به این اداره تحویل دادند.

علی آبسری نژاد افزود: شاه بوف با نام علمی (Bubo bubo) پرنده‌ای ارزشمند از خانواده جغد‌ها و بزرگ‌ترین نوع جغد ایران است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: این پرندگان پس از تیمار و بهبود در طبیعت رهاسازی می‌شوند.

از دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده هر گونه موارد مشابه با شماره تلفن شبانه روزی ۱۵۴۰ تماس بگیرند.