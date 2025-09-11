مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان از برگزاری بیش از ۱۰۰ برنامه ترویجی و فرهنگی وقف از ۱۸ تا ۲۴ شهریور (۱۶ تا ۲۲ ربیع‌الاول ۱۴۴۶ قمری) در کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان در آستانه هفته وقف، از تشریح برنامه‌ها و اهداف این نهاد خبر داد.

حجت‌الاسلام عباس نصیرالاسلامی،با اشاره به اینکه وقف از ابعاد گسترده فرهنگی، قرآنی، اجتماعی و اقتصادی برخوردار است و نقشی حیاتی در توسعه پایدار جوامع ایفا می‌کند گفت: این سنت حسنه، گنجینه‌ای از ارزش‌های انسانی و دینی را در خود نهفته دارد که بهره‌مندی از آن، راهگشای بسیاری از مشکلات خواهد بود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان، با اشاره به طرح بزرگ خلیج فارس،افزود: این مجتمع خدماتی، اداری و تجاری با مشارکت فعالانه مردمی و بدون اتکا به بودجه دولتی، بزرگ‌ترین پروژه مردمی استان محسوب می‌شود.

نصیراسلامی ادامه داد: احداث این مجموعه، علاوه بر ایجاد فضایی برای کسب و کار و خدمات‌رسانی به حل بخشی از مشکلات ترافیکی منطقه کمک خواهد کرد، درآمد حاصل از این طرح به طور کامل صرف امور موقوفه خواهد شد و پیش‌بینی می‌کنیم کمتر از دو سال آینده، شاهد بهره‌برداری کامل از آن باشیم.

وی همچنین از کلنگ‌زنی و افتتاح طرح های عمرانی و خدماتی دیگر خبر داد که از آن جمله می‌توان به احداث رواق‌ها و زائرسرای امامزاده جعفر و همچنین ساختمان جدید اداره اوقاف استان اشاره کرد که این ساختمان با پیشرفت ۹۵ درصدی، در آستانه تکمیل قرار دارد.

مراسم غبارروبی از گلزار شهدا و آستان مقدس امامزاده مختار، و برگزاری جشن میلاد حضرت رسول اکرم (ص) در امامزادگان شاخص استان، از جمله این برنامه‌ها هستند؛ علاوه بر این محفل انس با قرآن کریم و مسابقات سراسری قرآن کریم در سطوح شهرستانی و استانی برگزار خواهد شد.

نصیرالاسلامی از استقبال خوب علاقه‌مندان خبر داد و افزود: تاکنون ۸۵ نفر در رشته‌های آوایی و ۳۷۵ نفر در رشته‌های معارفی این مسابقات ثبت‌نام کرده‌اند.

وی با بیان اینکه همایش یاوران وقف نیز فردا شنبه ۲۲ شهریورماه در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی برگزار می شود ادامه داد: ا ین همایش با حضور استاندار، نماینده ولی فقیه، مدیرکل دادگستری استان، خیرین، واقفین و متولیان برتر فرصتی برای تجلیل از همکاری‌های ارزشمند به ویژه در زمینه موکب شهدای مدافع حرم در شلمچه، خواهد بود.

نصیرالاسلامی از پیگیری و احیای موقوفات قدیمی و همچنین موقوفات جدیدالکشف خبر داد و به دستاوردی مهم اشاره کرد: پس از ۱۳۰ سال، برای اولین بار، بخش اعظم سند مالکیت موقوفه تجار بوشهری اخذ شد.