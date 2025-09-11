روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در اطلاعیه ای از قطعی و یا افت فشار آب در برخی محلات شهر کرمانشاه به دلیل تعمیرات خبر داد.





به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه، در این اطلاعیه گفته شده است: به منظور تعویض الکتروپمپ چاه نوکان، محله‌های شهرک دانش، نوکان و مسکن مهر تلاش (امروز پنجشنبه ۲۰ شهریور) از‌ ساعت ۰۹:۳۰ صبح تا ۱۷:۰۰ بعدازظهر با افت فشار و یا قطعی آب مواجه می‌شوند.

از مشترکان ساکن در این محله‌ها، خواسته شده با سعه صدر و مدیریت در مصرف آب و اجتناب از مصارف غیرضروری همکاری لازم را با شرکت آب و فاضلاب داشته باشند.