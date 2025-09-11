



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل زندان‌های فارس گفت: بیش از ۵۰۰ مددجوی زندان‌های فارس در طرح سه‌روزه جهادی از خدمات رایگان دندانپزشکی و مشاوره حقوقی و روانشناسی بهره‌مند شدند.

به همت سازمان بسیج حقوقدانان فارس و گروه دندانپزشکان جهادی سلامت استان، همزمان با هفته وحدت و ایام میلاد پیامبر اکرم (ص)، طرح سه‌روزه خدمات درمانی و مشاوره‌ای در مجتمع کاردرمانی فارس اجرا شد.

در این طرح ۶۰ نفر از دندانپزشکان و کارشناسان حوزه سلامت به ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی شامل معاینه، کشیدن، ترمیم، پرکردن، عصب‌کشی و زیبایی دندان به مددجویان پرداختند که طی آن بیش از ۵۰۰ زندانی تحت درمان قرار گرفتند. داروی بیماران نیز به‌صورت رایگان تأمین و در اختیار آنان قرار گرفت.

اسحاق ابراهیمی، مدیرکل زندان‌های فارس با بیان اینکه این خدمات موجب کاهش مشکلات درمانی زندانیان و ارتقای سطح سلامت آنان شده است، افزود: در این برنامه همچنین ۱۰ نفر از کارکنان وظیفه به‌طور رایگان معاینه و درمان شدند.

همزمان با ارائه خدمات دندانپزشکی، جمعی از کارشناسان حقوق و روانشناسی نیز با حضور در زندان، خدمات مشاوره قضایی و مداخلات اجتماعی و فردی رایگان به زندانیان ارائه کردند.