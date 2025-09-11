طرح‌های در حال اجرا برای افزایش کمی و کیفی وضعیت جاده‌های استان مرکزی با ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در حال انجام است.

افزایش کمی و کیفی جاده‌های استان مرکزی با دو و نیم همت اعتبار

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی اعلام کرد: ۲۱ طرح عمرانی در هفته دولت با اعتباری افزون بر هزار و ۵۳۹ میلیارد تومان بهره‌برداری شد.

این طرح‌ها با به‌کارگیری ۷۱ گروه پیمانی به بهره‌برداری رسید و شامل احداث راه‌های روستایی، رفع نقاط حادثه‌خیز و همچنین روکش آسفالت ۷۰۰ کیلومتر از راه‌های روستایی و شریانی بوده است.

هم‌اکنون قرارداد‌های متعدد دیگری شامل احداث و تعریض راه‌های فرعی، رفع نقاط حادثه‌خیز و روکش محور‌های شریانی و اصلی از جمله محور‌های دلیجان - اصفهان، اراک - راهجرد، خمین - الیگودرز در حال انجام است.

طرح‌های در حال اجرای کنونی با اعتباری نزدیک به ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در حال انجام است که بزودی آماده بهره‌برداری خواهند شد.

امید است با بهره‌برداری ازین طرح‌ها، وضعیت جاده‌های استان مرکزی افزایش کمی و کیفی یافته و میزان وقوع سوانح رانندگی در مسیرهای برون‌شهری کاهش چشمگیری را ثبت کند.