پخش زنده
امروز: -
هواشناسی برای امروز در خراسان جنوبی گاهی وزش تندباد و گرد و خاک پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی گفت:بر اساس الگوی نقشههای پیشیابی هواشناسی و با توجه به اختلاف فشار حاکم، امروز هم گاهی وزش تندباد و گرد و خاک در استان قابل پیشبینی است که در مناطق بادخیز و مستعد وزش باد شدید میتواند باعث کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا شود.
لطفی افزود:از فردا تا عصر شنبه از سرعت وزش باد کم خواهد شد.
وی گفت:دمای هوا امروز تغییر محسوسی در غالب نقاط استان نخواهد داشت، اما از فردا تا صبح شنبه افزایش نسبی دما را انتظار داریم.
به گفته کارشناس هواشناسی در شبانه روز گذشته اسفدن و قاین با ۱۶ درجه خنکترین و دهسلم، بندان و طبس با ۴۳ درجه گرمترین نقاط استان تغییرات دما در بیرجند هم بین ۱۶ و ۳۶ درجه ثبت شد.