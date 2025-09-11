پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی استان از کاهش نسبی دما در استان در طی چند روز آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهدی آخوندی کارشناس اداره کل هواشناسی استان در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین گفت:خروجی مدلهای هواشناسی نشان میدهد که از امروز تا اوایل هفته آینده با نفوذ زبانههای پر فشار جریانات در سطح منطقه شمالی خواهد شد.
وی افزود:با شمالی شدن جریانات و وزش بادهای مشالی به دنبال آن کاهش نسبی هوا را خواهیم داشت و در ارتفاعات شمالی استان افزایش پدیده مه و احتمالا بارشهای پراکنده و رگباری را خواهیم داشت.
کارشناس اداره کل هواشناسی در پایان اظهار داشت:به لحاظ دمایی نیز بامداد امروز حداقل دما در شهر قزوین ۱۴ سانتیگراد بود و پیش بینی میشود که روند کاهش نسبی دما را در پیش خواهیم داشت.