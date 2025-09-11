به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهدی آخوندی کارشناس اداره کل هواشناسی استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین گفت:خروجی مدل‌های هواشناسی نشان میدهد که از امروز تا اوایل هفته آینده با نفوذ زبانه‌های پر فشار جریانات در سطح منطقه شمالی خواهد شد.

وی افزود:با شمالی شدن جریانات و وزش باد‌های مشالی به دنبال آن کاهش نسبی هوا را خواهیم داشت و در ارتفاعات شمالی استان افزایش پدیده مه و احتمالا بارش‌های پراکنده و رگباری را خواهیم داشت.

کارشناس اداره کل هواشناسی در پایان اظهار داشت:به لحاظ دمایی نیز بامداد امروز حداقل دما در شهر قزوین ۱۴ سانتیگراد بود و پیش بینی می‌شود که روند کاهش نسبی دما را در پیش خواهیم داشت.