عوارض صدور پروانه ساخت در بافت فرسوده بیرجند با تخفیف ویژه دریافت می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، شهردار منطقه یک بیرجند گفت: وزارت کشور هر سال افزایش ۲۵ درصدی عوارض را ابلاغ میکند که امسال با توجه به تأکید شهردار بیرجند و درک وضعیت اقتصادی مردم، تخفیفات کلی در عوارض شهرداری پیشبینی و اجرا شد.
رحیمزاده با اشاره به عوارض صدور پروانه در سطح منطقه یک و اعمال مساعدتهای صدور پروانه در دوره ششم شهرداری، گفت: سطح خدماتی شهرداری منطقه یک بیرجند نزدیک به ۱۶۰۰ هکتار است که ۲۲۲ هکتار از این محدوده در بافت فرسوده قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه عوارض ناحیه بافت فرسوده نزدیک به صفر پیشبینی شده تا کمکی برای بازسازی و نوسازی ساختمانها باشد، گفت: مابقی سطح منطقه یک، شامل طرح نهضت ملی مسکن و مسکن مهر است؛ عوارضی که شهرداری در حوزه نهضت ملی تاکنون وصول کرده با ۳۰ درصد تخفیف در کل سال برای همه تعاونی مسکنها و شهروندان لحاظ شده است.
شهردار منطقه یک بیرجند با بیان اینکه از میزان عوارض صدور پروانه ۶۰ درصد ویژه پروژههای عمرانی از سوی شهردار بیرجند تعیین شده، گفت: از این میزان نیز ۶۰ درصد آن در سطح منطقه یک و ۴۰ درصد در منطقه دو صرف هزینه زیباسازی، مرمت و بازسازی عمرانی شده است.