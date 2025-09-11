دنیا بابایی، بانوی کاراتهکای دابودشتی اهل آمل در مسابقات داینامیک شوتوکان کاراته کشور موفق شد در وزن مثبت ۶۸ کیلوگرم مقام نخست را کسب کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دنیا بابایی، بانوی کاراتهکای دابودشتی اهل شهرستان آمل در مسابقات داینامیک شوتوکان کاراته کشور که به میزبانی مشهد برگزار شد، موفق شد در وزن مثبت ۶۸ کیلوگرم مقام نخست را کسب کند.
این مسابقات با حضور بیش از ۴۰۰ کاراتهکا از سراسر کشور برگزار شد و تیم مازندران با ۵۰ ورزشکار و مربیگری مادرید آبائیان در این رقابتها شرکت داشت.
دنیا بابایی، دارنده کمربند دان ۲، با عملکردی درخشان توانست در میان رقبای قدرتمند، عنوان قهرمانی را از آن خود کند. این بانوی ورزشکار پیشتر نیز موفق به کسب ۲۵ مدال رنگارنگ در مسابقات جام باشگاههای کشور شده و یکی از چهرههای برجسته کاراته بانوان در استان مازندران محسوب میشود.
بر اساس اعلام فدراسیون، مسابقات قهرمانی کشور در سبک SKAI در روزهای ۱۷ و ۱۸ مهرماه در استان البرز برگزار خواهد شد و همچنین رقابتهای کاراته وان انتخابی تیم ملی در آبانماه امسال در دستور کار قرار دارد.